4.350 US-Dollar Goldpreis, aber 20 Jahre bis zur neuen Mine: Wie Tesoro Gold das Angebotsproblem adressiert

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Der Goldpreis bewegt sich weiterhin auf einem historisch außergewöhnlichen Niveau. Am 11. September 2026 kostete eine Feinunze am Spotmarkt rund 4.350 US-Dollar, obwohl Zinsängste und Gewinnmitnahmen zuletzt für Schwankungen sorgten. Hinter der kurzfristigen Kursbewegung steht jedoch ein strukturelles Problem: Während die Nachfrage nach Gold schnell steigen kann, lässt sich das Angebot aus den Minen nur sehr langsam ausweiten.

Rekordnachfrage trifft auf kaum wachsende Minenproduktion

Die weltweite Goldnachfrage erreichte 2025 nach Angaben des World Gold Council mit 5.002 Tonnen einen neuen Rekord. Das gesamte Goldangebot legte dagegen lediglich um rund ein Prozent zu, während die Minenproduktion mit ungefähr 3.672 Tonnen ebenfalls nur geringfügig wuchs. Recycling kann einen Teil der Differenz ausgleichen, ersetzt aber keine langfristig planbare Produktion aus neuen und bestehenden Minen.

Das eigentliche Nadelöhr liegt in der Entwicklung neuer Projekte. Branchenanalysen zeigen, dass bedeutende Goldentdeckungen nicht nur seltener, sondern im Durchschnitt auch kleiner geworden sind. Die durchschnittliche Größe größerer Entdeckungen sank von rund 7,7 Mio. Unzen im Zeitraum 2010 bis 2019 auf etwa 4,4 Mio. Unzen zwischen 2020 und 2024.

Neue Goldminen benötigen durchschnittlich 20 Jahre

Hinzu kommt ein enormer Zeitbedarf. Zwischen einer ersten Goldentdeckung und dem Beginn der kommerziellen Produktion liegen weltweit durchschnittlich rund 20 Jahre. Exploration, Ressourcendefinition, metallurgische Untersuchungen, Machbarkeitsstudien, Genehmigungen, Finanzierung und Bau müssen nacheinander bewältigt werden. Ein hoher Goldpreis allein kann deshalb nicht kurzfristig für deutlich mehr Minenangebot sorgen.

Tesoro hat die frühe Explorationsphase bereits hinter sich

Genau an dieser Stelle wird Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) interessant. Das australische Explorations- und Entwicklungsunternehmen beginnt beim El-Zorro-Projekt in Chile nicht mehr auf der grünen Wiese. Für die Lagerstätte Ternera liegt seit August 2026 eine aktualisierte Mineralressource von 51,6 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1,10 Gramm Gold je Tonne vor. Daraus ergeben sich insgesamt 1,82 Mio. Unzen Gold.

Entscheidend ist dabei nicht allein die Größe der Ressource, sondern auch deren Qualität und Klassifizierung. Rund 1,47 Mio. Unzen beziehungsweise 78 Prozent befinden sich bereits in den höher eingestuften Kategorien "Measured" und "Indicated". Durch das jüngste, rund 27.000 Meter umfassende Bohrprogramm kamen 348.000 Unzen in diesen beiden Kategorien hinzu. Erstmals konnten zudem 95.000 Unzen als "Measured" klassifiziert werden.

Diese höhere geologische Sicherheit ist wichtig, weil sie die Grundlage für die Umwandlung von Ressourcen in förderbare Reserven bildet. Tesoro strebt seine erste Erzreserve für Ternera im September 2026 an, während die definitive Machbarkeitsstudie bis Ende 2026 fertiggestellt werden soll. Die Einreichung der Umweltverträglichkeitsstudie ist für Anfang 2027 vorgesehen. Damit befindet sich das Projekt bereits deutlich näher an einer möglichen Bauentscheidung als eine neu entdeckte Goldlagerstätte.

Konventionelle Technik und eine Ausbringungsrate von 94,5 Prozent

Auch die geplante technische Ausgestaltung ist vergleichsweise konventionell. Das bisherige Konzept sieht einen einzelnen Tagebau und eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von drei Mio. Tonnen pro Jahr vor. Das Gold soll mittels eines etablierten Carbon-in-Pulp-Verfahrens gewonnen werden, wobei die bisherigen metallurgischen Arbeiten auf eine Ausbringungsrate von rund 94,5 Prozent hindeuten.

Die Scoping-Studie unterstellte eine Minenlaufzeit von 14 Jahren und eine Gesamtproduktion von etwa 1,26 Mio. Unzen Gold. In den ersten neun Produktionsjahren könnten im Durchschnitt rund 111.000 Unzen jährlich gefördert werden. Diese Werte besitzen noch nicht die Verlässlichkeit einer abgeschlossenen Machbarkeitsstudie, zeigen aber, dass Ternera grundsätzlich das Potenzial für einen mittelgroßen, eigenständigen Goldbetrieb besitzt.

Die Lage nahe der Pazifikküste vereinfacht das Projekt

Ein weiterer Vorteil ist der Standort. Die Lagerstätte liegt lediglich rund 13 Kilometer von der Pazifikküste entfernt und auf ungefähr 600 Metern Höhe. Der Hafen von Caldera ist über die Straße in einer Entfernung von rund 57 Kilometern erreichbar. Energieversorgung, Verkehrswege, ein Flughafen und Anlagen zur Meerwasserentsalzung befinden sich ebenfalls in der weiteren Umgebung.

Tesoro adressiert das Angebotsproblem des Goldmarktes somit nicht durch eine kurzfristige Produktionsausweitung, sondern durch den fortgeschrittenen Entwicklungsstand eines bereits umfangreich erbohrten Projekts. Mehr als 150.000 Bohrmeter bilden inzwischen die geologische Grundlage für Ternera. Gleichzeitig verfügt das rund 570 Quadratkilometer große Projektgebiet über zusätzliche Ziele, von denen viele bislang nur begrenzt untersucht wurden.

Jetzt müssen Reserven, Genehmigungen und Finanzierung folgen

Bis zu einer tatsächlich produzierenden Mine bleiben dennoch wesentliche Risiken. Die Ressource ist nicht mit einer Reserve gleichzusetzen, die Genehmigungen stehen noch aus und auch die Finanzierung eines möglichen Minenbaus muss gesichert werden.

Sollte Tesoro die anstehenden technischen und regulatorischen Meilensteine erreichen, könnte El Zorro jedoch genau in einer Phase vorankommen, in der die Goldindustrie dringend neue, ausreichend große und realisierbare Projekte benötigt.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/gold-track-third-weekly-loss-us-inflation-data-looms-2026-09-11/

https://www.reuters.com/world/china/global-gold-demand-hits-record-high-2025-wgc-says-2026-01-29/

https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2025/08/new-finds-remain-scarce-despite-gold-from-major-discoveries-at-3-boz

https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/can-the-gold-industry-return-to-the-golden-age

https://www.marketindex.com.au/data-api/api/v1/announcements/XASX%3ATSO%3A6A1340574/pdf/inline/upgrade-to-ternera-1-8moz-mineral-resource

https://www.marketindex.com.au/asx/tso/announcements/quarterly-activities-report-6A1336509

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