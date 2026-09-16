Der Goldpreis hat im Januar 2026 mit 5.589 USD ein Allzeithoch markiert und danach durchgeschnauft. Momentan hält sich das Metall stabil über 4.000 USD. Mitverursacht haben das zuletzt die Notenbanken. Im zweiten Quartal kauften sie netto 289 t Gold, 62 % mehr als im Vorjahr, Polen allein 51 t. Am 15. September entscheidet die Fed über die Zinsen, seit Ende Juli fließt zudem wieder Geld in Gold-ETFs. Wir sehen uns daher mit Newmont, Lahontan Gold und Agnico Eagle drei Unternehmen an, die vom Schwergewicht über den Entwickler auf dem Weg zum Produzenten bis zum etablierten Goldförderer die ganze Bandbreite der Goldbranche abdecken.Den vollständigen Artikel lesen ...
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