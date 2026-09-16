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Duck Creek schließt das Geschäftsjahr 2026 mit Rekordaufträgen ab, da Versicherer die Modernisierung ihrer Kernsysteme und die Einführung von agentenbasierter KI vorantreiben



16.09.2026 / 08:10 CET/CEST

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Das Unternehmen verzeichnet eines der stärksten Quartale sowie das Jahr mit dem höchsten Auftragseingang in seiner Geschichte - angetrieben durch Cloud-Modernisierung und KI-gestützte Kundengewinne. BOSTON, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek , das intelligente Herzstück der Versicherungsbranche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen das Geschäftsjahr 2026 am 31. August mit einem der umsatzstärksten Jahre in seiner Unternehmensgeschichte abgeschlossen hat, einschließlich eines Rekordquartals bei den Neukundenabschlüssen im im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Der jährlich wiederkehrende Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 % und die Netto-Umsatzbindungsrate erreichte 111 %; dies spiegelt die zunehmende Nachfrage nach der intelligenten Kernplattform von Duck Creek wider - sowohl im Bereich der Kern- und Speziallösungen als auch bei den Agentenlösungen. Die Rekorddynamik im Geschäftsjahr 26 war auf die anhaltende Umstellung auf Cloud-Lösungen zurückzuführen, auf die Expansion bei bestehenden Kunden, die weitere Geschäftsbereiche und Prämien auf die Duck-Creek-Plattform verlagert haben, auf den Gewinn neuer Kunden auf den globalen Märkten sowie auf Rekordzahlen beim Cross-Selling und bei der Einführung der Daten- und KI-Produkte von Duck Creek. "Das Geschäftsjahr 2026 war ein entscheidendes Jahr für Duck Creek, mit einem der stärksten Quartale bei den Neugeschäftsabschlüssen in der Unternehmensgeschichte - ein Spiegelbild unserer gezielten Investitionen in Innovation und Wachstum", sagte Hardeep Gulati, Chief Executive Officer von Duck Creek. "Dies mindert den Wert des Versicherungskerns. Dadurch wird der Kern wichtiger denn je. Während Versicherer ihre Unternehmen auf KI vorbereiten, ist Duck Creek einzigartig positioniert, um die sichere, cloudnative Grundlage bereitzustellen, auf der KI eingesetzt, Entscheidungen gesteuert und das Wachstum beschleunigt werden können." Auch die agentenbasierte KI-Plattform des Unternehmens gewann im Geschäftsjahr 26 an Dynamik und erweiterte die Möglichkeiten von Duck Creek, Versicherer bei der Einführung und Steuerung von KI über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg zu unterstützen. Die Übernahme von Send Technology Solutions im Juli erweiterte die Plattform zudem um eine KI-native Orchestrierung des Underwriting-Prozesses, die die Entgegennahme von Anträgen, die Triage, die Datenanreicherung, die Risikobewertung und die Vertragsabwicklung miteinander verbindet. Gemeinsam bieten Duck Creek und Send Versicherern in den Bereichen gewerbliches Versicherungsgeschäft, Spezialversicherungen und komplexe Risiken eine einheitliche Grundlage, um schnellere und profitablere Underwriting-Entscheidungen zu treffen. Weitere Höhepunkte des Geschäftsjahres 2026 sind: Verzeichnung zweistelliger Zuwächse bei Neukundengewinnen und Erweiterungen bei Bestandskunden in den Bereichen Kern-, Spezial- und KI-gestützte Lösungen.

Der Kundenstamm wurde erweitert und umfasst nun 7 der 10 führenden North American Versicherer sowie mehr als 33 der 50 führenden.

Bekanntgabe neuer Kundengewinne in den Bereichen Kern-, Spezial- und Zahlungslösungen, darunter Millers Mutual Insurance , Fortegra , Indigo Insurance , Frankenmuth Insurance , Anchor Group Management , Country-Wide Insurance und Southern Trust .

, , , , , und . Die am 3. Juli 2026 abgeschlossene Übernahme von Send Technology Solutions Ltd., einer KI-basierten Plattform zur Koordination des Underwriting-Prozesses, erweitert die agentenbasierten Funktionen von Duck Creek über den gesamten Underwriting-Lebenszyklus hinweg.

einer KI-basierten Plattform zur Koordination des Underwriting-Prozesses, erweitert die agentenbasierten Funktionen von Duck Creek über den gesamten Underwriting-Lebenszyklus hinweg. Präsentierte die erste neurosymbolische KI-Plattform der P&C Schaden- und Unfallversicherungsbranche, die die Einführung von KI in der gesamten P&C Schaden- und Unfallversicherungsbranche beschleunigt.

der P&C Schaden- und Unfallversicherungsbranche, die die Einführung von KI in der gesamten P&C Schaden- und Unfallversicherungsbranche beschleunigt. Die Verfügbarkeit neuer agentenbasierter Funktionen wurde angekündigt, darunter der " Agentic Product Configurator ", der die Entwicklung neuer Produkte um über 50 % beschleunigt.

", der die Entwicklung neuer Produkte um über 50 % beschleunigt. Capricorn Mutual , Encova Insurance und die neuseeländische Medical Assurance Society (MAS) sowie weitere Anbieter sind nun auf der Plattform von Duck Creek live gegangen.

, und sowie weitere Anbieter sind nun auf der Plattform von Duck Creek live gegangen. Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Duck Creek Reinsurance with Active Delivery , wurde die marktführende Rückversicherungslösung in die Cloud gebracht, wodurch Versicherer kontinuierlichen Zugang zu Innovationen erhalten, ohne dass störende und kostspielige Upgrade-Zyklen erforderlich sind.

, wurde die marktführende Rückversicherungslösung in die Cloud gebracht, wodurch Versicherer kontinuierlichen Zugang zu Innovationen erhalten, ohne dass störende und kostspielige Upgrade-Zyklen erforderlich sind. Rekordbesucherzahl bei der Formation '26 - mehr als 800 Versicherungsfachleute, Partner aus dem Ökosystem und Branchenführer nahmen daran teil.

- mehr als 800 Versicherungsfachleute, Partner aus dem Ökosystem und Branchenführer nahmen daran teil. Weiterhin globale Expansion mit verstärktem Engagement auf dem Londoner Markt und anhaltenden Investitionen in Duck Creek's Multi-Country Layer Architektur, um Versicherer bei ihrer internationalen Expansion zu unterstützen. Anerkennung durch die Branche: Gewinner des 2025 IDC FinTech Real Results Award for Insurance Transformation .

. Als Leader im Everest Group 2025 Underwriting Orchestration Products PEAK Matrix Assessment genannt.

genannt. Duck Creek Loss Control wurde von PropertyCasualty360 als Finalist für den "Insurance Luminary Award 2026" nominiert .

. Zum dritten Mal in Folge mit dem XCelent Award in Celents Claims Systems Vendors: North America P&C Insurance ausgezeichnet, womit Duck Creek Claims für seine fortschrittliche Technologie und seinen breiten Funktionsumfang gewürdigt wird.

in Celents ausgezeichnet, womit Duck Creek Claims für seine fortschrittliche Technologie und seinen breiten Funktionsumfang gewürdigt wird. Sehen Sie sich den aktuellen Gartner Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America an, in dem Duck Creek als "Leader" eingestuft wird. Zusätzliche Ressourcen: Entdecken Sie Duck Creek Technologies in unserem Blog .

. Lesen Sie die neuesten Unternehmensnachrichten von Duck Creek. Informationen zu Duck Creek

Duck Creek ist die intelligente Kernplattform, auf die führende Versicherer setzen. Speziell für Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie allgemeine Versicherungen entwickelt, führt Duck Creek den gesamten Versicherungslebenszyklus auf einer einzigen Plattform mit einer gemeinsamen Datengrundlage zusammen. Als agentenbasierte Plattform verknüpft sie die intelligenten Prozesse in den Bereichen Risikoprüfung, Policenverwaltung, Rechnungsstellung, Schadenbearbeitung und Zahlungsverkehr - also dort, wo Entscheidungen getroffen werden und die Einhaltung von Vorschriften unverzichtbar ist. Duck Creek ermöglicht Versicherern, Produkte schneller einzuführen, sich rasch an Veränderungen anzupassen und zielgenau sowie sicher zu wachsen. Die Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite über Duck Creek OnDemand erhältlich. Besuchen Sie www.duckcreek.com und folgen Sie Duck Creek auf LinkedIn , X sowie und BlueSky . Medienkontakt:

Marianne Dempsey / Tara Stred

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