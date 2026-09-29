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Duck Creek führt Agentic FNOL ein, um die Schadenaufnahme durch intelligente Echtzeit-Automatisierung zu transformieren



29.09.2026 / 02:40 CET/CEST

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Die neue Lösung nutzt KI-Agenten, die so koordiniert werden, dass sie Schadensfälle kanalübergreifend erfassen, prüfen und weiterleiten. Dadurch können Versicherer die Datenqualität beim ersten Kontakt verbessern, die Schadensbearbeitung beschleunigen sowie das Kundenerlebnis für Versicherungsnehmer optimieren. BOSTON, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek , das intelligente Herzstück der Versicherungsbranche, gab heute bekannt, dass Duck Creek Agentic First Notice of Loss (FNOL), eine KI-gestützte Lösung, welche die Schadenaufnahme in ein intelligentes Echtzeit-Erlebnis verwandelt, nun für Early-Access-Kunden verfügbar ist. Agentic FNOL basiert auf der Duck Creek Agentic AI Platform und nutzt koordinierte sowie erweiterbare KI-Agenten, um Schadensfälle über digitale, Sprach-zu-Text- und mobile Kanäle zu erfassen, zu validieren, anzureichern sowie weiterzuleiten. Die Lösung hilft Versicherern dabei, die Datenqualität bereits beim ersten Kontakt zu verbessern, die Bearbeitungszeiten von Schadensfällen zu verkürzen, die Schadenregulierungskosten zu senken und den Versicherungsnehmern in einem entscheidenden Moment ein reaktionsschnelleres Erlebnis zu bieten. "Die erste Schadensmeldung gibt den Kurs für den gesamten Schadensablauf vor", sagte Jose Lazares, Produktvorstand bei Duck Creek. "Mit Agentic FNOL können Versicherer fragmentierte, manuelle Erfassungsprozesse durch eine intelligente Lösung ersetzen. Sie erfasst die richtigen Informationen, überprüft den Versicherungsschutz, erkennt potenzielle Probleme frühzeitig und leitet jeden Schadenfall an den richtigen nächsten Schritt weiter. Dadurch haben Schadenbearbeitungsteams mehr Spielraum, sich auf die Entscheidungen und Kundenkontakte zu konzentrieren, bei denen ihr Fachwissen den größten Einfluss hat." Die jüngste jährliche Umfrage von Celent zur Nutzung generativer KI in der Versicherungsbranche ergab, dass 22 % der teilnehmenden Versicherer planen, bis Ende 2026 eine agentengestützte KI-Lösung einzuführen, und Celent geht davon aus, dass die Bereiche Schadenbearbeitung sowie Risikoprüfung zu den Vorreitern bei der Einführung gehören werden. Dank des digitalen Kundenerlebnisses ermöglicht Agentic FNOL den Anspruchstellern, einen Schaden in ihren eigenen Worten zu melden, anstatt ein starres Formular ausfüllen zu müssen. Die Lösung verarbeitet Eingaben in natürlicher Sprache, ermittelt die richtigen Folgefragen und liefert innerhalb von Sekunden eine strukturierte, mit zusätzlichen Informationen angereicherte sowie für den Sachbearbeiter aufbereitete Schadensakte. Bereits bei der ersten Meldung eines Schadens überprüft Agentic FNOL den Versicherungsschutz, bewertet die Schwere der Verletzungen sowie die rechtlichen Auswirkungen und identifiziert Anomalien in den Schadensmerkmalen, und das ganz ohne manuelle Dateneingabe. Das System gleicht die gemeldeten Sachverhalte, die eingereichten Bilder, die Policendaten sowie die weiteren Angaben in der Schadenakte miteinander ab, um Unstimmigkeiten aufzudecken, die möglicherweise eine genauere Prüfung erfordern. Jede KI-gestützte Entscheidung wird eindeutig protokolliert, wobei Ausnahmen zur menschlichen Überprüfung gekennzeichnet werden, sodass Schadenregulierer fundierte Gespräche mit den Anspruchstellern führen sowie sich auf Unterstützung und Schadensregulierung statt auf die administrative Erfassung konzentrieren können. "Seit Jahren müssen Schadensregulierer mit Schadenfällen arbeiten, die unvollständig sowie unbestätigt sind und bei denen wichtige Hintergrundinformationen fehlen. Dies führt zu manuellem Nacharbeiten, was zusätzliche Kosten verursacht und den Weg des Anspruchstellers zur Schadensregulierung verzögert", sagte Ella Jurotte, leitende Direktorin für Produktmanagement bei Duck Creek. "Mit Agentic FNOL beginnt die Datenanreicherung bereits in dem Moment, in dem ein Schaden gemeldet wird. Bis ein Schadensregulierer die Akte öffnet, wurde der Versicherungsschutz bereits überprüft, Unregelmäßigkeiten wurden bewertet und der Schadenfall wurde an den richtigen nächsten Bearbeitungsschritt weitergeleitet. Dadurch haben Schadensregulierer mehr Zeit, sich auf fundierte Entscheidungen sowie einen sinnvollen Austausch mit den Anspruchstellern zu konzentrieren, während gleichzeitig bereits ab der ersten Schadensmeldung ein schnellerer und einheitlicherer Ablauf gewährleistet wird." Agentic FNOL integriert versicherungsspezifische Intelligenz und Steuerungsmechanismen direkt in den Prozess der Schadenaufnahme. Durch die Kombination der Kernsystemdaten von Duck Creek, der Versicherungsdomänenmodelle sowie der KI-Orchestrierung ermöglicht die Lösung KI-Agenten, im Rahmen der von den Versicherern festgelegten Arbeitsabläufe, Regeln und Kontrollmechanismen zu arbeiten. Jede KI-gesteuerte Maßnahme ist so gestaltet, dass sie nachvollziehbar, erklärbar und überprüfbar ist. Agentic FNOL wurde in Zusammenarbeit mit Google Cloud entwickelt und basiert auf Gemini-Modellen. Es unterstützt wichtige Funktionen zur Erfassung von Erstmeldungen, darunter: Überprüfung der Police und des Versicherungsschutzes, um sicherzustellen, dass Schadensfälle korrekt den entsprechenden Angaben zur Police sowie zum Versicherungsschutz zugeordnet werden

Konversationsbasierte Schadenaufnahme über digitale, Sprach-zu-Text- und mobile Kanäle

Datenerfassung und -validierung zur Verbesserung der Qualität und Vollständigkeit der Einreichung bereits beim ersten Kontakt

Intelligente Triage und Weiterleitung zur effizienten Bearbeitung von Schadensfällen auf der Grundlage von durch den Versicherer festgelegten Arbeitsabläufen

Frühzeitige Erkennung von Betrug und Unregelmäßigkeiten, um potenzielle Probleme bereits bei der Erfassung zu identifizieren

Echtzeit-Integration mit Schadensdaten und Arbeitsabläufen zur Unterstützung einer schnelleren und fundierteren Bearbeitung Agentic FNOL ist so entworfen, dass es nahtlos mit Duck Creek Claims zusammenarbeitet und auch Kernsystemumgebungen von Drittanbietern unterstützt. So können Versicherer agentengestützte Funktionen einführen sowie gleichzeitig ihre bestehenden Technologieinvestitionen erhalten. Die Lösung verbindet autonome Automatisierung mit "Human-in-the-Loop"-Steuerung und unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, ihre Schadenbearbeitung zu skalieren, ohne dabei die Kontrolle, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder das für komplexe Schadenfälle erforderliche menschliche Urteilsvermögen zu vernachlässigen. Agentic FNOL ist Teil des wachsenden Portfolios agentengestützter Anwendungen von Duck Creek, zu dem auch Agentic Underwriting und Agentic Product Configurator gehören. Gemeinsam erweitern diese Lösungen die intelligente, kontrollierte Automatisierung über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg und helfen Versicherungsunternehmen dabei, den Schritt von KI auf Aufgabenebene hin zu koordinierten End-to-End-Workflows zu vollziehen. Informationen zu Duck Creek Technologies Duck Creek ist der intelligente Kern, auf den führende Versicherer bauen. Speziell für Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie allgemeine Versicherungen entwickelt, führt Duck Creek den gesamten Versicherungslebenszyklus auf einer einzigen Plattform mit einer gemeinsamen Datengrundlage zusammen. Als agentengestützte Plattform vernetzt sie die intelligenten Prozesse in den Bereichen Risikoprüfung, Policenverwaltung, Abrechnung, Schadenbearbeitung, Rückversicherung sowie Zahlungsabwicklung, in denen Entscheidungen getroffen werden und die Einhaltung von Vorschriften unverzichtbar ist. Duck Creek ermöglicht Versicherern, Produkte schneller einzuführen, sich rasch an Veränderungen anzupassen und zielgenau sowie sicher zu wachsen. Die Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite über Duck Creek OnDemand erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.duckcreek.com und folgen Sie Duck Creek auf LinkedIn sowie X . Medienkontakt

Tara Lefave Stred / Marianne Dempsey

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