Hamburg (ots) -Er gründete Media Control, machte mit L'tur Last-Minute-Reisen groß und baute über Jahrzehnte Unternehmen in Medien und Touristik auf: Karlheinz Kögel gehört zu den prägenden deutschen Unternehmerpersönlichkeiten seiner Generation. Beim Made in Europe - Award for Excellence wurde er am Vorabend des BIG BANG KI FESTIVALS in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Laudatio hielt der Journalist und Publizist Stefan Aust.Kögels Ehrung war der Höhepunkt eines Gala-Abends, bei dem insgesamt sieben Unternehmen ausgezeichnet wurden. Rund 100 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kamen dazu auf Einladung von Veranstalter DUP UNTERNEHMER in der Berliner Niederlassung der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammen.Karlheinz Kögel: Unternehmerlegende mit dem Sinn für neue GeschäfteKögels Karriere passt in keine Schublade. Nach seinen Anfängen beim Rundfunk gründete er 1976 Media Control und prägte mit Charts und Marktanalysen über Jahrzehnte die deutsche Medienlandschaft. Später wechselte er in die Touristik und gehörte mit L'tur zu den Pionieren des Last-Minute-Reisegeschäfts. Sein Prinzip blieb dabei dasselbe: Märkte früh erkennen, Chancen nutzen, Unternehmen aufbauen. Der Made in Europe - Award for Excellence würdigt nun einen Unternehmer, der sich nie mit dem Erreichten zufriedengab und über Jahrzehnte immer wieder Neues wagte. Die Laudatio hielt mit Stefan Aust einer der profiliertesten deutschen Journalisten und Publizisten - er setzte damit einen besonderen Akzent des Abends.Von Aufzugstechnologie bis QuantencomputingSechs weitere Unternehmen wurden für herausragende Leistungen geehrt. Den Award in der Kategorie Innovation erhielt TK Elevator. Gerd Rampelt, VP Global Sales Excellence bei SEEBURGER, würdigte das Unternehmen in seiner Laudatio und überreichte die Trophäe an Bora Gulan. In der Kategorie Health wurde Doctolib ausgezeichnet: HanseMerkur-Vorstand Eric Bussert hielt die Laudatio, Susanne Dubuisson nahm den Preis entgegen.Der Automotive-Award ging an Opel Automobile und Holger Baumann (Head of Business Development & Transformation B2B bei Stellantis), gewürdigt von Achim Berg, ehemaliger Präsident des Digitalverbands Bitkom. Zum goldenen Hirschen Valley überzeugte in der Kategorie Kommunikation; die Laudatio hielt Thomas Hoppe, Bundesvorsitzender des Verbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER, den Preis nahm Unternehmensgründer Marcel Loko entgegen. Für die erfolgreiche Überführung von Quantentechnologie in die wirtschaftliche Anwendung wurde PlanQC in der Kategorie Commercialising ausgezeichnet. Thomas Jarzombek, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, würdigte das Münchner Quantencomputing-Unternehmen; CEO Alexander Glätzle nahm die Trophäe entgegen. Der Technologie-Award ging an Siemens Energy. Tim Holt und Dr. Latifa Yakhloufi-Konstroffer nahmen den Award aus den Händen von Evelyn de Gruyter, Geschäftsführerin des Verbands der Unternehmerinnen (VdU), entgegen.Ein starkes Signal für den Standort EuropaDer Made in Europe - Award for Excellence wurde 2025 von DUP UNTERNEHMER ins Leben gerufen. Er zeichnet Unternehmen und Persönlichkeiten aus, die Europas wirtschaftliche Zukunft mit Innovationskraft, unternehmerischem Mut und technologischer Exzellenz vorantreiben. Bei der Premiere vor einem Jahr wurden unter anderem Schwarz Digits, TeamViewer, Seeburger, Neura Robotics und Vorwerk ausgezeichnet. 2026 reicht das Spektrum vom Automobilbau über Energie- und Aufzugstechnologie bis zu Health-Tech, Kommunikation und Quantencomputing. Was alle Preisträger verbindet: Sie warten nicht auf Europas Zukunft - sie gestalten sie.Pressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@jdb.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/6352861