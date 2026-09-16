Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Nach der Entdeckung des Systems beginnt Tocvan nun, die höhergradigen Zonen innerhalb von El Mezquite zu definieren

Die heute veröffentlichten Bohrergebnisse von Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) sind vor allem aus einem Grund bedeutend: Mit JES-26-172 liefert Tocvan nun ein starkes Bestätigungsbohrloch für die noch junge Neuendteckung im El Mezquite Grunstückteil vom Gran Pilar Projekt.

Nachdem frühere Bohrungen bereits breite Goldmineralisierung nachgewiesen hatten, bestätigt JES-26-172 nun erneut eine mächtige, oberflächennahe Gold-Silber-Zone innerhalb der JES-26-155-Entdeckungszone. Damit verdichtet sich das Bild, dass die bisherigen Treffer nicht isoliert sind, sondern Teil eines zusammenhängenden mineralisierten Systems bilden.

Tocvan-CEO Chris Gordon bezeichnet JES-26-172 deshalb ausdrücklich als das "confirmation hole we wanted" - das Bestätigungsbohrloch, das man sich erhofft hatte. Der Begriff ist entscheidend. Im Explorationsgeschäft kann ein einzelner außergewöhnlicher Treffer zwar eine Entdeckung auslösen, für deren tatsächliche Bedeutung braucht es jedoch weitere Bohrungen, die Mineralisierung an anderen Punkten bestätigen und beginnen, deren räumliche Kontinuität zu definieren. Genau das scheint bei El Mezquite nun zunehmend zu passieren.

Das heute veröffentlichte Bohrloch JES-26-172 trifft erneut sehr ausgedehnte Mineralisierung - diesmal mit einer besonders interessanten Kombination aus Breite, höheren Durchschnittsgehalten und einem hochgradigen Kern:

81,1 m @ 0,48 g/t Gold und 3,29 g/t Silber ab nur 13,5 m Bohrlochtiefe. Darin liegen 47,65 m @ 0,8 g/t Gold und 5,02 g/t Silber sowie ein hochgradiger Kern von 2,75 m @ 8,44 g/t Gold und 53,95 g/t Silber.

Für den Markt ist genau diese Art von Bestätigung besonders wichtig: Eine neue Entdeckung beginnt meist mit 1 oder 2 starken Bohrlöchern. Erst weitere Treffer zeigen, ob daraus tatsächlich ein zusammenhängender mineralisierter Körper bzw. Lagerstätte entstehen könnte. Mit jeder zusätzlichen Bohrung, die vergleichbare Mineralisierung durchschneidet, nimmt die geologische Unsicherheit ab und das mögliche Ausmaß der Entdeckung lässt sich besser einschätzen.

Bei El Mezquite beginnt sich deshalb ein zunehmend interessantes Bild abzuzeichnen: Nicht nur die Streichlänge des Systems wächst auf inzwischen rund 1,4 km, sondern innerhalb dieses Systems werden nun auch breitere Zonen mit höheren Goldgehalten bestätigt.

Vor wenigen Tagen lautete die zentrale Frage deshalb noch: Wo innerhalb dieses kilometerlangen mineralisierten Systems liegen die nächsten breiten und höhergradigen Goldzonen?

Mit JES-26-172 liefert Tocvan darauf nun eine erste eindrucksvolle Antwort.

Im Rockstone-Report vom 10. September hatten wir beschrieben, warum die damals gemeldeten 247 m anomaler Gold-Silber-Mineralisierung in JES-26-162 trotz niedriger Durchschnittsgehalte geologisch wichtig waren. Die entscheidende Erkenntnis war, dass Tocvan bei El Mezquite offenbar nicht nur einzelne isolierte Goldtreffer entdeckt hat, sondern ein deutlich größeres hydrothermales Gold-Silber-System.

Die daraus resultierende Explorationsstrategie ließ sich auf einen einfachen Satz reduzieren: "Zuerst das System finden. Dann das Gold."

Denn höhere Goldgehalte sind in solchen hydrothermalen Systemen häufig nicht gleichmäßig verteilt, sondern konzentrieren sich auf bestimmte Strukturen, Brekzienkörper und höhergradige Shoots.

Mit dem heutigen Bestätigungsbohrloch beginnt Tocvan nun, die interne Architektur von El Mezquite zunehmend zu entschlüsseln und liefert damit einen weiteren wichtigen Baustein für die These, dass sich hier in unmittelbarer Nähe zur geplanten Pilotanlage und zur etablierten Main Zone eine neue Gold-Silber-Lagerstätte herausbilden könnte…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-news.de/tocvan-gold-silber-system-mezquite-suche-nach-hohergradigen-zonen/

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien - und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens, was einen Interessenkonflikt darstellt. Investitionsentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche und in Rücksprache mit einem Finanzberater getroffen werden. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht.



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