Von Jérôme Mäser, Senior Equity Analyst VP Bank Vaduz - Eine Normalisierung der Energiemärkte ist in weite Ferne gerückt. Die Wintervorräte sind auch noch nicht aufgefüllt. Nach einem halben Jahr Krieg bleibt gemäss offiziellen Daten der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus eingeschränkt. Da es den USA gelang, einen militärischen Schutzkorridor entlang der Küste von Oman einzurichten, erreichten die Lieferungen aus dem persischen Golf phasenweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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