Die Renditen von Staatsanleihen steigen seit Monaten. Bei 10-jährigen US-Papieren beträgt die Bewegung, die spiegelverkehrt zu den Kursen verläuft, im laufenden Jahr rund 80 Basispunkte. Bei deutschen Staatsanleihen sind es knapp 70, bei japanischen gar 100 Basispunkte. Das ist zwar viel, historisch aber keineswegs aussergewöhnlich. Entscheidend ist deshalb weniger, dass die Renditen steigen, sondern warum. Denn höhere Zinsen können zwei unterschiedliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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