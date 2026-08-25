Vaduz - Die Liechtensteiner VP Bank hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Gewinn kräftig gesteigert. Zudem hat die Bank deutlich mehr Neugelder angezogen. Der Reingewinn stieg im ersten Semester um 12,7 Prozent auf 32,4 Millionen Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Das Wachstum im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft habe den rückläufigen Zinserfolg ausglichen. Zudem ist die VP Bank auf der Kostenbremse gestanden, was die Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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