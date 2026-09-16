FCR Immobilien hat die Ergebnisse für H1 2026 vorgelegt, die eine anhaltende Profitabilität bei gleichzeitig aktiver Portfoliooptimierung und Entschuldung zeigen. Durch Verkäufe sank das Gesamtportfolio von 81 Objekten Ende 2025 auf 73, was die annualisierte Nettokaltmiete von EUR 31,2m auf EUR 29,4m verringerte. Der Umsatzerlös ging um 9,8% yoy auf EUR 14,0m zurück, während der FFO I um 20,5% yoy auf EUR 3,1m fiel, was die kleinere Ertragsbasis widerspiegelt. Dennoch erzielte der Konzern ein EBT von EUR 3,6m und einen Jahresüberschuss von EUR 3,2m. Die Verkäufe ermöglichten eine spürbare Bilanzentlastung und reduzierten die Verbindlichkeiten um EUR 17,5m auf EUR 247,1m. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch gleichzeitig unser Kursziel auf EUR 20,00 (zuvor EUR 22,00), nachdem die Veräußerungen von Vermögenswerten berücksichtigt wurden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fcr-immobilien-ag
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