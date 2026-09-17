Dezentrale Energie | FED: Erlösung | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz
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|12:04
|Aktien Frankfurt: Dax weiter im Vorwärtsgang nach US-Zinserhöhung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed und angesichts weiter fallender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zugelegt. Schon am Vortag war...
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|11:54
|Dezentrale Energie | FED: Erlösung | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz
|Dezentrale Energie | FED: Erlösung | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Abstur
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|11:27
|Gewinnwarnung: Bilfinger streicht Stellen wegen Iran-Krieg
|Mit einer scharf gesenkten Prognose und einem Sparprogramm, das bis zu 1.500 Stellen kostet, hat Bilfinger den Markt überrascht. Hintergrund ist die anhaltend schwache Nachfrage infolge des Iran-Kriegs....
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|11:11
|Bilfinger kappt Prognose: Bis zu 1.500 Jobs sollen wegfallen - Aktie stürzt ab!
|Bilfinger kappt seine Jahresziele für 2026 deutlich und kündigt einen Abbau von bis zu 1.500 Stellen an. Grund ist die schwache Nachfrage im Zuge des andauernden Nahost-Konflikts. Die Aktie bricht regelrecht...
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|11:10
|Bilfinger-Aktie: Kurssturz nach Gewinnwarnung
|Bilfinger hat heute eine ordentliche Hiobsbotschaft geliefert. Der Industriedienstleister senkt seine Jahresziele, und der Markt reagiert gnadenlos. Zeitweise brach die Aktie um mehr als 25 Prozent...
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|Dezentrale Energie | FED: Erlösung | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz
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|11:54
|What's Going On With Micron Technology Stock Thursday?
|11:10
|Micron-Aktie: Rekordzahlen voraus?
|Micron Technology sorgt mit einer neuen Hochleistungsspeicherlösung für Aufmerksamkeit: Das Unternehmen hat das weltweit erste 512-GB-DDR5-Modul für moderne Server vorgestellt. Gleichzeitig verschärft...
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|10:53
|KI-Boom: Paukenschlag bei Chips: SK Hynix und Intel planen KI-Offensive in den USA
|© Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpaSK Hynix und Intel prüfen eine Chip-Allianz in den USA. Im Fokus stehen Speicher für KI-Rechenzentren, Intels Ohio-Fabrik und ein möglicher Milliarden-Deal Enthaltene Werte:...
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|10:27
|Micron stock: could a valuation rerating drive MU shares to $1,600?
|Unternehmen / Aktien
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|BILFINGER SE
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|-20,05 %
|MICRON TECHNOLOGY INC
|821,90
|+1,90 %