Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power- und Plattform-Firmware, hat heute ein neues, branchenführendes KI-gestütztes Entwicklungstool für kleine und mittelgroße FPGAs vorgestellt, das die Arbeitsweise von FPGA-Entwicklern über den gesamten Designablauf hinweg neu definiert. Lattice Prompt lässt sich problemlos mit den generativen KI-Tools koppeln, die Entwickler bereits nutzen, und verbindet diese mit den Design-Tools, der Wissensdatenbank und der Dokumentation von Lattice. So werden Eingaben in natürlicher Sprache in validierte Ergebnisse umgewandelt, was die FPGA-Entwicklung erheblich beschleunigt und gleichzeitig die Design-Performance sowie die Funktionalität optimiert.

"Der zunehmende Druck durch kürzere Markteinführungszeiten und die steigende Designkomplexität zwingen FPGA-Entwickler dazu, in jedem Designzyklus mehr zu leisten", so Esam Elashmawi, Chief Strategy und Marketing Officer, Lattice Semiconductor. "Lattice Prompt bietet Entwicklern KI-gestützten Zugang zum gesamten Designablauf, basierend auf dem validierten Wissen von Lattice, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Entwicklung differenzierter Systeme."

Lattice Prompt: KI-gestützte FPGA-Entwicklung

Lattice Prompt ermöglicht es Entwicklern, den gesamten FPGA-Designprozess in natürlicher Sprache zu bearbeiten. Dazu verbindet sich das Tool über das offene Model Context Protocol (MCP) mit dem Large Language Model ihrer Wahl und einer agentischen integrierten Entwicklungsumgebung (IDE). Die Orchestrierung von Lattice Radiant erfolgt dabei automatisch im Hintergrund.

Basierend auf der Dokumentation, den Datenblättern und der Wissensdatenbank von Lattice liefert Lattice Prompt fundierte KI-Antworten für präzisere und intelligentere Designentscheidungen. Lattice Prompt bietet Kunden:

Produktivität und Optimierung Produktivitätssteigerungen um das 10-Fache oder mehr bei häufigen Designaufgaben Optimierte Leistung und Kapazität innerhalb des FPGA

Abdeckung des gesamten Designablaufs Zugriff in natürlicher Sprache auf Simulation, Synthese, Mapping, Platzierung und Routing, Timing-Analyse und Bitstream-Generierung Automatische Erstellung von Designberichten und Dokumentationen, was Entwicklern Zeit spart, sodass sie sich auf ihre Fachbereiche konzentrieren können.

Modell- und IDE-Flexibilität Funktioniert mit dem vom Entwickler bevorzugten Large Language Model und der gewählten agentischen IDE einschließlich Claude Code, Cursor, Visual Studio Code und weiteren über offenes MCP



Lattice Prompt steht als kostenloser Download ab sofort zur Verfügung und ist mit der neuesten Version der Designsoftware Lattice Radiant kompatibel.

Unterstützende Ressourcen

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: Lattice Prompt

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich energiesparender, programmierbarer Bausteine und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat und Weibo.

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