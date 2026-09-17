Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer für programmierbare Low-Power-Lösungen und Plattform-Firmware, hat heute die Lattice-Mach-N2-FPGA-Familie vorgestellt und baut damit seine langjährige Führungsposition bei sicheren Steuerungs-FPGAs mit neuen Bausteinen aus, die speziell für die Systemsteuerung und -sicherheit in moderner Infrastruktur entwickelt wurden. Aufbauend auf der kleinen Lattice-Nexus-2-FPGA-Plattform kombiniert Mach-N2 integrierten Flash-Speicher, eine Hardware "Root of Trust" sowie CNSA-2.0-konforme Post-Quanten-Kryptografie (PQC) mit Krypto-Agilität für vertrauenswürdige, stets aktive Systemsteuerung und -sicherheit in Systemen der nächsten Generation.

"Die Anforderungen an Systemsteuerung und -sicherheit steigen rasant, da postquantum-Vorgaben zunehmend an Bedeutung gewinnen, und Kunden, die Infrastruktur mit langem Lebenszyklus aufbauen, suchen nach Lösungen, die es ihnen ermöglichen, bereits heute die Sicherheitsanforderungen von morgen zu berücksichtigen", sagte Esam Elashmawi, Chief Strategy and Marketing Officer bei Lattice Semiconductor. "Mach-N2 stellt einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Logikdichte und Bandbreite dar und bietet gleichzeitig die umfassendste Post-Quantum-Sicherheitssuite ihrer Klasse für Systeme mit langem Lebenszyklus."

Lattice Mach-N2 bietet Kunden folgende Vorteile:

Systemsteuerung und Leistung Bis zu doppelt so hohe Logikdichte für fortschrittliche Systemsteuerungsfunktionen Erhöhte SERDES-Bandbreite für die direkte Anbindung an moderne System-on-Chips (SoC) und Prozessoren Geringe Latenz und deterministische Reaktion für die Echtzeit-Systemüberwachung Unterstützung für Power-Sequencing und Systemmanagement für Rechen-, Kommunikations- und Industrieinfrastrukturen

Erweiterte Sicherheit und Krypto-Agilität CNSA 2.0-konforme PQC: ML-DSA, LMS und XMSS für die Authentifizierung; ML-KEM für den Schlüsselaustausch Krypto-Agilität durch vor Ort aktualisierbare Algorithmen und Rollback-Schutz PUF-basierte Geräteidentität mit DICE- und SPDM-Attestierung für Plattform- und Lieferkettenintegrität Erstklassige klassische Kryptografie: AES-256-GCM, ECC 521-Bit und RSA 4096-Bit-APIs, die zur Laufzeit zugänglich sind Erweiterte Manipulationsüberwachung mit vom Benutzer konfigurierbaren Reaktionen

Integrierter Flash-Speicher und Instant-On-Konfiguration Der nichtflüchtige On-Chip-Flash-Speicher erhöht die Sicherheit, indem er den externen Zugriff auf den Konfigurations-Bitstream und den User Flash Memory (UFM) blockiert Klassenbeste "Instant-On"-Konfiguration: Ein Baustein mit 220.000 Systemlogikzellen lässt sich in weniger als 30 Millisekunden vollständig konfigurieren, wodurch Systemrisiken beim Ein- und Ausschalten minimiert werden Bis zu drei gespeicherte Konfigurationsabbilder primär, sekundär und "Golden" für eine flexible Implementierung und zuverlässige Fehlerbehebung

Hochgeschwindigkeitskonnektivität PCIe 4.0 und 10G Ethernet Bis zu 16 Gbit/s SERDES



Die neuen Lattice-Mach-N2-Bausteine können ab sofort bestellt werden, und Muster wurden bereits an branchenführende Kunden aus den Bereichen Computing und Kommunikation ausgeliefert. Alle neuen Bausteine werden von der neuesten Version der Lattice Radiant -Entwurfssoftware und dem neu veröffentlichten Lattice Prompt-KI-Entwurfstool unterstützt.

Weiterführende Ressourcen

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Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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