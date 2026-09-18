E.ON Deutschland will 2027 ein Vermarktungsangebot für neue Photovoltaikanlagen mit Speicher starten. Für eine 10-kWp-Anlage stellt das Unternehmen jährlich 150 Euro Einspeisebonus in Aussicht. Hinzukommen sollen Boni für die flexible Steuerung von Speicher, Wärmepumpe und Elektroauto. E.ON plant sein Servicepaket für private Photovoltaikanlagen, die ab dem 1. Januar 2027 in Betrieb gehen. Das Unternehmen stellte die Produktentwicklung am 16. September 2026 im Rahmen der E.ON New Energy Experience ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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