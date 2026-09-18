München (ots) -Der Tarif E.ON ZukunftsStrom ist mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2026 ausgezeichnet worden. Bei diesem Ökostromtarif* von E.ON Energie Deutschland wird für jede verbrauchte Kilowattstunde Strom ein "Zukunftsbeitrag" in Naturprojekte investiert. Der ZukunftsStrom überzeugte die Jury mit seiner breiten Marktakzeptanz, der wachsenden Mittelsumme für Umwelt- und Naturschutzprojekte sowie der Transparenz durch die Kooperation mit renommierten Partnern und gewann in der Kategorie "Projekt - Energie".Der Preis würdigt Projekte, die Engagement in den Bereichen Umwelt-, Gesellschaft und Wirtschaft konkret voranbringen und steht unter der Schirmherrschaft von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. Eine unabhängige Jury bewertet die eingereichten Projekte unter anderem nach ihrer Wirkung, ihrem Innovationsgrad und ihrer Relevanz für eine nachhaltige Zukunft. Im Mittelpunkt stehen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in den Bereichen Soziales, Wirtschaft und Umwelt.Ökostrom aus Deutschland und Unterstützung für UmweltprojekteBeim E.ON ZukunftsStrom wird gewährleistet, dass Ökostrom in Höhe des Verbrauchs der Kundinnen und Kunden in Deutschland erzeugt und in das Stromnetz eingespeist wird. Darüber hinaus investiert E.ON für jede verbrauchte Kilowattstunde 0,3 Cent als "Zukunftsbeitrag" in Umwelt- und Klimaschutzprojekte in Deutschland.So unterstützt E.ON unter anderem den Schutz des Wattenmeeres an der deutschen Nordseeküste, den Erhalt und die Renaturierung von Auenlandschaften an der Mittleren Elbe sowie die Wiedervernässung von Moorlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Die Projekte werden gemeinsam mit qualifizierten Partnern wie ClimatePartner und dem Kompetenzzentrum Ökowertpapiere des Landes Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt.Weitere Informationen zum E.ON ZukunftsStrom unter:https://www.eon.de/de/pk/strom/zukunftsstrom.html*Der Strom wird in Höhe des Verbrauchs aus regenerativen Energiequellen mit Standort in Deutschland gewonnen und in das Stromnetz eingespeist. Der Nachweis erfolgt über die Entwertung von Herkunftsnachweisen beim Umweltbundesamt. E.ON verpflichtet sich zudem, einen Betrag in Höhe von 0,3 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde Strom für nachhaltige Umwelt- und Klimaschutzprojekte zu verwenden.Über die Auszeichnung:Der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte ist ein Branchenaward und wird vom Deutschen Institut für Service-Qualität gemeinsam mit ntv und DUP UNTERNEHMER vergeben. Nach einer Nominierungs- und Einreichungsphase bewertet eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik die Projekte mit Blick auf ihre Wirkung für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft sowie ihren Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Kathrin HansenTel.: +49 89 12 54 1339Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6354652