WUHU, China, Sept. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS wird im Oktober dieses Jahres erstmals die "LEPAS Global Elegant Lifestyle Week" veranstalten. Seit seinem Debüt als neue, unabhängige Marke im Jahr 2025 hat LEPAS mit der weltweiten Markteinführung seiner Produkte und dem Ausbau seiner Markenpräsenz begonnen und damit internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Im Jahr 2026, dem Jahr seines globalen Markenlaunchs und der weltweiten Auslieferung seiner Fahrzeuge, begrüßte LEPAS seine ersten Kundinnen und Kunden und brachte unter dem Motto "Drive Your Elegance" Eleganz in ihren Alltag.

Von den ersten Begegnungen mit internationalen Medien bis hin zu den ersten Kundinnen und Kunden baut LEPAS weltweit kontinuierlich tiefere Verbindungen auf. Dabei entwickelt sich das Unternehmen von einer Marke, die weltweit wahrgenommen wird, zu einer Marke, die ihre Kundinnen und Kunden unmittelbar erleben können. LEPAS schafft dafür fortlaufend Möglichkeiten für Dialog und gemeinsame Gestaltung, hört auf die vielfältigen Bedürfnisse der Märkte und reagiert gezielt darauf. Im Oktober dieses Jahres wird LEPAS unter dem Motto "Together in Elegance" erstmals die "LEPAS Global Elegant Lifestyle Week" veranstalten. Nutzerinnen und Nutzer weltweit werden die Möglichkeit haben, die Marke gemeinsam mitzugestalten und Technologien hautnah zu erleben. Zudem können sie Ideen austauschen und gemeinsam die vielfältigen Facetten von "Eleganz" ausloten.

Mit den ersten Kundinnen und Kunden entwickelt sich für LEPAS eine langfristige Beziehung, die über den einmaligen Kauf eines Fahrzeugs hinausgeht und zu einer fortlaufenden Erfahrung wird. An die Stelle einseitiger Kommunikation tritt aktive Teilhabe. Ästhetische Vorlieben, Fahr- und Fahrerlebnisse sowie Rückmeldungen zu den Fahrzeugen aus verschiedenen Kulturen liefern wertvolle Erkenntnisse für die lokale Anpassung. Sie fließen zudem kontinuierlich in die Weiterentwicklung des Produktportfolios und der Servicequalität von LEPAS ein. LEPAS hört seinen Kundinnen und Kunden zu und reagiert auf ihr Feedback. So gewinnt das Unternehmen ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer und kann seine Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse gezielt an die jeweiligen Märkte anpassen.

Während des gesamten Prozesses bleibt LEPAS dem Konzept der "Eleganz" verpflichtet und entwickelt es gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden weiter. Durch Produkterlebnisse, Präsenzveranstaltungen und gemeinsame Gestaltungsprojekte bindet LEPAS seine Kundinnen und Kunden aktiv ein. Dabei werden unterschiedliche kulturelle Ausdrucksformen und Lebensperspektiven ausgetauscht. Gleichzeitig wird das Verständnis von "Eleganz" durch diesen Dialog kontinuierlich weiterentwickelt. Durch Aktivitäten in den Bereichen Kunst und Sport sowie durch Gemeinschaftsinitiativen wird LEPAS Teil des lokalen Lebens. Gemeinsam mit Kundinnen und Kunden aus unterschiedlichen Bereichen erforscht das Unternehmen neue Wege für einen eleganten Lebensstil. Gemeinsame Gestaltung trägt dazu bei, kontinuierlich weitere globale Märkte zu erschließen.

Auf dieser Grundlage wird LEPAS beim "Chery International User Summit 2026" Nutzerinnen und Nutzer aus verschiedenen Märkten zusammenbringen. Sie erhalten die Gelegenheit, Ideen und Erfahrungen auszutauschen und zur Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen sowie der Marke LEPAS beizutragen. Der globale Austausch und die gemeinsame Gestaltung gehen dabei über einzelne Veranstaltungen hinaus. LEPAS pflegt den kontinuierlichen Dialog mit seinen Nutzerinnen und Nutzern und erschließt sich zugleich weitere internationale Märkte.

Im Oktober 2026 wird erstmals die "LEPAS Global Elegant Lifestyle Week" stattfinden. Bei der Veranstaltung präsentiert LEPAS seine weltweiten Fortschritte und bringt Nutzerinnen und Nutzer, Partner sowie Gäste aus der Branche zusammen. Gemeinsam erkunden sie die vielfältigen Facetten von "Eleganz" und tragen so zur Weiterentwicklung der Marke bei. Für LEPAS markiert die Veranstaltung einen neuen Meilenstein: von der weltweiten Markteinführung hin zu nachhaltigen Beziehungen zu den Nutzerinnen und Nutzern und einer neuen Phase der gemeinsamen Gestaltung. Die Nutzerinnen und Nutzer erleben dabei nicht nur die Produkte von LEPAS, sondern werden zu aktiven Mitgestaltern der Marke. Als "Global Elegant Lifestyle Partners" werden sie Teil der LEPAS-Community und gestalten gemeinsam mit dem Unternehmen eleganten Lifestyle neu.

Aufbauend auf seinen weltweiten Erfolgen schlägt LEPAS gemeinsam mit seiner globalen Community ein neues Kapitel auf. Weitere Geschichten darüber, wie LEPAS und seine Nutzerinnen und Nutzer eleganten Lifestyle gemeinsam neu gestalten, folgen in Kürze.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/333111b1-651f-4881-8222-55f46ff81ccc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60506020-bc35-472c-a177-f579fdf65196