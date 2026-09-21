Schindellegi - Kühne+Nagel hat eine langfristige strategische Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen Amazon vereinbart. Diese solle die bereits heute bestehende Geschäftsbeziehung vertiefen und neue Möglichkeiten erschliessen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Zusammenarbeit umfasst laut den Angaben unter anderem Logistikdienstleistungen für die Infrastruktur des Cloudproviders Amazon Web Services (AWS) - vom Bau und der Inbetriebnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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