The following instruments on XETRA do have their first trading 21.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.09.2026
Aktien
1 CA58680T1012 Mene Inc.
2 CA0743041067 Beauce Gold Fields Inc.
3 US1589321033 Champion Iron Ltd.
4 CA2176412088 CopperEx Resources Corp.
5 CA2369181086 Darkhorse Technologies Inc.
6 DE000A41YGA6 Nexum Group AG
Anleihen/ETF
1 XS3512893XXX Gas Networks Ireland
2 XS3479614XXX Grünenthal GmbH
3 XS3479614XXX Grünenthal GmbH
4 FR001401BXXX MMS USA Holdings Inc.
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 XS3516372XXX Heidelberg Materials AG
7 XS3512877XXX Kookmin Bank
8 US032654BXXX Analog Devices Inc.
9 US032654BXXX Analog Devices Inc.
10 US032654BXXX Analog Devices Inc.
11 US032654BXXX Analog Devices Inc.
12 BE3871314XXX Belgien, Königreich
13 IE000K8VMXXX Invesco MSCI World UCITS ETF
14 IE000B4NKXXX UBS Global Equity Income Plus UCITS ETF USD acc
15 IE000TGK2XXX UBS Global Equity Income Plus UCITS ETF USD dis
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.09.2026
Aktien
1 CA58680T1012 Mene Inc.
2 CA0743041067 Beauce Gold Fields Inc.
3 US1589321033 Champion Iron Ltd.
4 CA2176412088 CopperEx Resources Corp.
5 CA2369181086 Darkhorse Technologies Inc.
6 DE000A41YGA6 Nexum Group AG
Anleihen/ETF
1 XS3512893XXX Gas Networks Ireland
2 XS3479614XXX Grünenthal GmbH
3 XS3479614XXX Grünenthal GmbH
4 FR001401BXXX MMS USA Holdings Inc.
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 XS3516372XXX Heidelberg Materials AG
7 XS3512877XXX Kookmin Bank
8 US032654BXXX Analog Devices Inc.
9 US032654BXXX Analog Devices Inc.
10 US032654BXXX Analog Devices Inc.
11 US032654BXXX Analog Devices Inc.
12 BE3871314XXX Belgien, Königreich
13 IE000K8VMXXX Invesco MSCI World UCITS ETF
14 IE000B4NKXXX UBS Global Equity Income Plus UCITS ETF USD acc
15 IE000TGK2XXX UBS Global Equity Income Plus UCITS ETF USD dis
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