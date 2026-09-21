Arbon - Arbonia hat ein ehemaliges Corporate Center in Arbon für rund 21 Millionen Franken veräussert. Der Bauzulieferer wird als Mieter jedoch weiterhin am Standort präsent bleiben. Mit der Transaktion setze das Unternehmen die bereits kommunizierte Strategie zur Veräusserung nicht mehr betriebsnotwendiger Immobilien um, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Es seien mehrere Liegenschaften identifiziert worden, die wegen betrieblicher Optimierungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab