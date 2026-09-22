Moskau/Vevey - Nestlé führt sein Geschäft in Russland trotz der angeordneten Zwangsverwaltung nach eigenen Angaben uneingeschränkt weiter. Der Lebensmittelkonzern werde seine Verpflichtungen gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitenden «in vollem Umfang» erfüllen, teilte die russische Nestlé-Gesellschaft mit. Die Übertragung der Unternehmensanteile an den russischen Verwalter L.E.V. Management stelle weder eine Verstaatlichung noch einen Eigentümerwechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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