EUWAX Trends 22.09.2026 | 12:30 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder Infineon stößt Flash-Sparte für 1,1 Milliarden Dollar ab Optionsschein - Infineon verkauft Teile des Speichergeschäfts an Winbond Infineon trennt sich von seinem Geschäft mit sogenannten NOR-Flash- und F-RAM-Speicherchips. Der taiwanische Speicherhersteller Winbond Electronics soll den Bereich für 1,12 Milliarden Dollar übernehmen, teilte Infineon mit. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Peter Schiefer, der die Automotive-Division von Infineon leitet, bezeichnete den Verkauf als Möglichkeit, Portfolio und Kapitalallokation stärker auf die Kernwachstumsfelder auszurichten. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hatte Infineon mit einem Umsatz von 4,17 Milliarden Euro einen Rekordwert erreicht. Infineon notiert aktuell bei 58,48 Euro (Börse Stuttgart, 22.09., 11:25 Uhr). Auf Infineon kaufen Anleger an der Börse Stuttgart einen Discount-Call-Optionsschein (MN419H) mit einem Basispreis von 55,00 Euro und einem Cap bei 60,00 Euro. Der Bewertungstag ist der 18. Dezember 2026. Der maximale Auszahlungsbetrag liegt bei 5,00 Euro je Optionsschein. Liegt der Kurs von Infineon am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis von 55,00 Euro, erhält der Anleger die Differenz zwischen dem Kurs und dem Basispreis, höchstens jedoch 5,00 Euro. Ob daraus ein Gewinn entsteht, hängt vom Einstandspreis ab. Liegt der Kurs am Bewertungstag unter dem Basispreis, verfällt das Produkt wertlos. Optionsschein - Siemens Energy erhält Turbinenauftrag für kanadisches Kernkraftwerk Ein Konsortium aus Siemens Energy und dem kanadischen Baukonzern Aecon hat einen Auftrag zur Erneuerung der Turbinengeneratoren im Kernkraftwerk Pickering in Ontario erhalten. Das Auftragsvolumen beträgt 1,3 Milliarden kanadische Dollar. Im Rahmen des Projekts sollen unter anderem 14 neue Dampfturbinen-Rotoren installiert und vier Generatoren überholt werden. Auftraggeber ist der staatliche Stromversorger Ontario Power Generation. Die Ausführung soll im Januar 2027 beginnen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die kanadische Atomaufsicht. Der Auftrag folgt auf ein Quartal mit Rekordwerten. Im dritten Quartal 2026 verbuchte Siemens Energy einen Auftragseingang von 17,9 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand stieg auf 162 Milliarden Euro. Der Kurs von Siemens Energy steht aktuell bei 144,32 Euro (Börse Stuttgart, 22.09., 11:43 Uhr). An der Börse Stuttgart setzen Anleger auf Siemens Energy mit einem Call-Optionsschein (GW4A9J). Der Basispreis liegt bei 160,00 Euro, das Bezugsverhältnis bei 0,10. Der Bewertungstag ist der 19. März 2027. Die Aktie notiert aktuell rund elf Prozent unter dem Basispreis. Der Optionsschein ist damit aus dem Geld. Liegt der Kurs der Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis, verfällt das Produkt wertlos. Ein Gewinn hängt vom jeweiligen Einstandspreis ab. Knock-Out-Call - Solana erreicht nach Netzwerk-Upgrade höchsten Stand seit Februar Die Kryptowährung Solana hat gestern mit einem Tageshoch von rund 120 US-Dollar den höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht. Hintergrund ist ein technisches Netzwerk-Upgrade, das die sogenannte Slot-Time von 300 auf 250 Millisekunden verkürzt hat. Transaktionen auf der Solana-Blockchain werden dadurch schneller bestätigt. Gleichzeitig verzeichneten Solana-ETFs in den USA Medienberichten zufolge den zwölften Wochenzufluss in Folge. In der Woche bis zum 18. September flossen 60,7 Millionen Dollar in Solana-ETFs. In Bitcoin-ETFs waren es im selben Zeitraum 6,1 Millionen Dollar. Solana notiert aktuell bei rund 117 Dollar (Börse Stuttgart, 22.09., 12:00 Uhr). Anleger handeln an der Börse Stuttgart heute vermehrt einen Knock-Out-Call (WKN CMC2P8) auf Solana. Die Knock-Out-Schwelle liegt bei 90,49 US-Dollar, das Bezugsverhältnis bei 0,10. Berührt oder unterschreitet der Solana-Kurs zu irgendeinem Zeitpunkt diese Marke, verfällt das Produkt sofort wertlos. Der Abstand zur Knock-Out-Schwelle beträgt aktuell rund 22 Prozent. Es handelt sich um ein Open-End-Produkt ohne festen Bewertungstag. Das Produkt wird in Euro gehandelt, der Basiswert notiert in Dollar - Schwankungen im Wechselkurs wirken sich daher auf den Wert des Produkts aus. Der tatsächliche Ertrag hängt vom Einstandspreis ab. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Hebelprodukte unterliegen einem erhöhten Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Bitte lesen Sie das Basisinformationsblatt (PRIIP/KID) sowie den Prospekt des Emittenten. Börse Stuttgart Group 2026.