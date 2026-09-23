Die Infineon-Aktie meldet sich mit einem Gewin von +13% in den letzten zwei Wochen eindrucksvoll zurück. Nach dem Rekordhoch bei 88,85 € war der Halbleitertitel kräftig unter Druck geraten. Nun stabilisierte sich der Kurs der Infineon-Aktie bei 60,13 €. Während das kurzfristige Momentum wieder anzieht, zeigen die Indikatoren bislang noch kein vollständig bestätigtes Kaufsignal. Chartanalyse zur Infineon-Aktie Der langfristige Aufwärtstrend der Infineon-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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