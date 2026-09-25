Profiteure Anleihenbeben: Akamai: Anthropic-Deal | Nanexa: Kursverdopplung | KI-Scheinchen laufen!

Dienstag haben wir zwei Scheinchen auf Qualcomm und Marvell ins Rennen geschickt. Beide Knockouts haben sich seitdem, trotz des Anleihenbenbens an den Märkten, gut geschlagen und liegen zweistellig im Plus. Nicht jeder verliert: Diese Aktien profitieren von steigenden US-Anleiherenditen Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen setzen viele Aktien unter Druck. Doch es gibt auch Unternehmen, die von höheren Anleiherenditen profitieren können: Wie ist die Lage bei Finanzwerten und Versicherern mit großen Anleiheportfolios? KI-Hammer: Akamai landet Milliarden-Deal mit Anthropic - Aktie hebt ab Der KI-Boom sorgt für den nächsten Milliarden-Coup: Anthropic sichert sich Cloud-Kapazitäten von …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran