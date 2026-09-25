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Markus Weingran
25.09.2026 15:27 Uhr
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Profiteure Anleihenbeben: Akamai: Anthropic-Deal | Nanexa: Kursverdopplung | KI-Scheinchen laufen!

Dienstag haben wir zwei Scheinchen auf Qualcomm und Marvell ins Rennen geschickt. Beide Knockouts haben sich seitdem, trotz des Anleihenbenbens an den Märkten, gut geschlagen und liegen zweistellig im Plus. Nicht jeder verliert: Diese Aktien profitieren von steigenden US-Anleiherenditen Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen setzen viele Aktien unter Druck. Doch es gibt auch Unternehmen, die von höheren Anleiherenditen profitieren können: Wie ist die Lage bei Finanzwerten und Versicherern mit großen Anleiheportfolios? KI-Hammer: Akamai landet Milliarden-Deal mit Anthropic - Aktie hebt ab Der KI-Boom sorgt für den nächsten Milliarden-Coup: Anthropic sichert sich Cloud-Kapazitäten von …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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