AGROB Immobilien AG, Ismaning
ISIN: DE000A41YFW2 / DE000A41YFV4
bisheriges Segment: Freiverkehr - Quotation Board
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 28. September 2026
Frankfurt am Main, den 25. September 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
ISIN: DE000A41YFW2 / DE000A41YFV4
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