Unmittelbar vor Bohrstart: Cameo Resources nimmt hochkarätige Gold-Ziele in Tansania ins Visier!

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Cameo Resources steht mit Katoro vor dem Bohrstart: 80 definierte Goldziele, hochgradige Proben und die Lage im Lake Victoria Goldfield betonen das Entdeckungspotenzial.
In der Welt der Rohstoffexploration trennt sich die Spreu vom Weizen dort, wo bloße Spekulation auf harte, wissenschaftliche Evidenz trifft. Genau an diesem Punkt positioniert sich Cameo Resources (CSE: MEO / WKN A3E27M) mit seinem Katoro-Goldprojekt. Im Herzen des weltberühmten Lake Victoria Goldfield in Tansania gelegen - einer Region, die als Heimat gigantischer Multimillionen-Unzen-Lagerstätten globale Bekanntheit genießt - hat das Unternehmen ein ehemals unerschlossenes Areal in ein hochgradig validiertes Explorationsprojekt verwandelt.
Das knapp 20 Quadratkilometer große Grundstück im Sukumaland-Grünsteingürtel profitiert dabei nicht nur von seiner herausragenden Postleitzahl, sondern von einer systematischen Entdeckungsstrategie, die modernste Technologie mit geologischer Präzision vereint.
Präzisions-Exploration im weltberühmten Goldgürtel
Die Zeiten, in denen Explorer im Trüben fischen mussten, sind auf Katoro längst vorbei. Durch den Einsatz hochauflösender Drohnen-Magnetometrie und induzierter Polarisation (IP) hat Cameo Resources den Untergrund geradezu durchleuchtet, anstatt sich nur auf oberflächliche Prospektion zu verlassen. Das Resultat dieser High-End-Geophysik liefert ein elektrisierendes Bild: Fünf klar definierte, mineralisierte Zonen und 80 hochprioritäre Bohrzielzonen wurden präzise kartiert. Die Messdaten zeigen signifikante Chargeability-Werte von bis zu 250 mV/V, was in der Sprache der Geologen als erstklassige Indikation für goldführende Massivsulfidzonen gilt.
Diese Ost-West-verlaufenden Scherzonen treffen auf tiefliegende Porphyr-Intrusionen - jene geologischen "Wärmekraftmaschinen", die im ostafrikanischen Raum klassischerweise den Goldreichtum antreiben. Dass dieses System hochgradig fruchtbar ist, beweisen nicht zuletzt die Gesteinsproben aus handwerklichen Bergbauaktivitäten unmittelbar an der nördlichen Lizenzgrenze, die schwindelerregende Werte von bis zu 238 Gramm Gold pro Tonne zutage förderten und das gewaltige Potenzial der Region unterstreichen.
In bester Nachbarschaft: Umgeben von Mega-Projekten
Die wahre Brisanz des Katoro-Projekts erschließt sich jedoch erst beim Blick auf die direkte Nachbarschaft. Katoro ist keine isolierte Anomalie, sondern die logische, südwestliche Fortsetzung eines massiven Goldsystems. Nur 14 Kilometer entfernt liegt die florierende Buckreef-Goldmine von TRX Gold, und lediglich 7 Kilometer trennen Katoro von der bekannten Tembo-Lagerstätte. Die auf Katoro in über 100 Metern Tiefe identifizierten geophysikalischen Signaturen und strukturellen Korridore sind faktisch identisch mit den metallogenen Eigenschaften dieser benachbarten Mega-Projekte. Katoro ist somit die geologische Blaupause eines bereits bewiesenen, regionalen Erfolgsmodells.
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