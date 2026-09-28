Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Fusionen & Übernahmen

Cameo Resources: High-Tech-Goldjagd im Schatten von AngloGold gestartet!



28.09.2026 / 07:13 CET/CEST

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80 Bohrzielzonen und bis zu 238 g/t Gold: Cameo Resources ( CSE: MEO / WKN A3E27M ) steht auf dem Katoro-Projekt im weltbekannten tansanischen Lake Victoria Goldfield unmittelbar vor dem Bohrstart. Hochmoderne Drohnen-Geophysik identifizierte fünf Zonen und 80 Top-Bohrziele mit starken Massivsulfid-Signaturen (bis zu 250 mV/V) - untermauert von Gesteinsproben mit bis zu 238 g/t Gold in direkter Nachbarschaft zur produzierenden Buckreef-Mine (TRX Gold).



Durchfinanzierte Phase 1 im Sukumaland-Gürtel: Nach erfolgreicher Kapitalaufnahme testet der Explorer im anstehenden Programm die ersten 10 bis 15 Zielzonen. Mit bis März 2029 gesicherten Lizenzen und erfahrenem Management vor Ort liefert der anlaufende Bohrbetrieb Rohstoffinvestoren einen unmittelbaren Katalysator für eine potenzielle, fundamentale Neubewertung.



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Unmittelbar vor Bohrstart: Cameo Resources nimmt hochkarätige Gold-Ziele in Tansania ins Visier





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