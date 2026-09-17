Gold trotzt hawkisher Fed: Warum der Goldpreis sich nach dem Zinsschock schnell erholt

Anzeige / Werbung

Goldpreis trotzt Zinserhöhung, Dollarstärke und steigenden Renditen: Die schnelle Erholung Richtung 4.300 USD zeigt, dass der erste Fed-Schock am Markt bereits weitgehend absorbiert sein könnte.

Erstmals seit über drei Jahren hebt die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte auf bis zu 4,00% an und signalisiert weitere Straffungen. Doch statt einzubrechen, demonstriert Gold bemerkenswerte Stärke: Trotz Siebenwochenhoch beim US-Dollar fingen Dip-Käufer den Abverkauf sofort ab und trieben Spotgold im asiatischen Handel wieder über 4.310 US-Dollar je Unze - flankiert von einem Silber-Sprung über 63,80 US-Dollar.

Den Grund liefert die US-Zinskurve: Während kurzfristige Renditen anziehen, verharren zehnjährige Anleihen stabil unter der kritischen 5-Prozent-Marke. Zusammen mit fallenden Ölpreisen dämpft dies den Verkaufsdruck spürbar. Für Rohstoffinvestoren belegt die rasche Absorption des Zinsschocks ein unverändert intaktes Fundament und signalisiert deutlichen Rückenwind für Minenaktien.

Jetzt mehr erfahren:

Goldpreis trotzt hawkisher Fed: Warum Gold sich nach dem Zinsschock schnell erholt

Keine Rohstoff-News mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: EU0009652XXX,XD0002747XXX,CA13324M1032,CA34638F1053,CA05465W1068