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PI

WKN: A283KL | ISIN: AT0000A2JSQ5 | Ticker-Symbol: N/A
Stuttgart
28.09.26 | 07:45
96,15 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
nicht mehr börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
PIERER INDUSTRIE AG Chart 1 Jahr
Dow Jones News
28.09.2026 16:09 Uhr
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PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

DJ PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Wels (pta000/28.09.2026/15:35 UTC+2) - Pierer Industrie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.piererindustrie.at/unternehmen/berichte Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Kurzbeschreibung: Halbjahresfinanzbericht 2026 - Pierer Industrie AG

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Pierer Industrie AG 
           Edisonstraße 1 
           4600 Wels 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Melinda Busáné Bellér / Investor Relations 
Tel.:         +43 676 409 37 11 
E-Mail:        industrie@pierer.com 
Website:       www.piererindustrie.at 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790602500036 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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