DJ PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wels (pta000/28.09.2026/15:35 UTC+2) - Pierer Industrie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.piererindustrie.at/unternehmen/berichte Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026
Kurzbeschreibung: Halbjahresfinanzbericht 2026 - Pierer Industrie AG
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Aussender: Pierer Industrie AG Edisonstraße 1 4600 Wels Österreich Ansprechpartner: Mag. Melinda Busáné Bellér / Investor Relations Tel.: +43 676 409 37 11 E-Mail: industrie@pierer.com Website: www.piererindustrie.at ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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September 28, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)