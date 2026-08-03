The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.08.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2026
ISIN Name
AT0000A2JXXX PIERER IND. 20/28
CA0813793076 BEMETALS CORP. O.N.
CA22758R1082 CROSS RIVER VENTURES CORP
CA7857133069 SABLE RESOURCES LTD
CH0340912XXX TRANS.QUEENS.FIN. 16-26
DE000CZ40XXX COBA 19/26 S.936
DE000DB9UXXX DT.BANK IS. 20/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2474
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.IS.02A/19
FR001400EA65 ROTH MIONS S.A. EO -,05
NZADBDT01XXX ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
SE0019354358 MINDARK PE AB NAM.SK 0,05
TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10
TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1
US00808Y6041 AETHL.MED. OCT.25 DL-,001
US00832E1038 AFFINITY BANCSHS DL-,01
US694308KXXX PACIFIC GAS+ 22/27
US912797RXXX USA 25/26 ZO
USN01007AXXX AES ESPANA 21/28 REG
XS2355604XXX NOMAD FOODS 21/28 REGS
XS2511906XXX SELP FIN. 22/27
XS2996849XXX NED.FIN-MA.V.O. 25/26 MTN
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2026
ISIN Name
AT0000A2JXXX PIERER IND. 20/28
CA0813793076 BEMETALS CORP. O.N.
CA22758R1082 CROSS RIVER VENTURES CORP
CA7857133069 SABLE RESOURCES LTD
CH0340912XXX TRANS.QUEENS.FIN. 16-26
DE000CZ40XXX COBA 19/26 S.936
DE000DB9UXXX DT.BANK IS. 20/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2474
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.IS.02A/19
FR001400EA65 ROTH MIONS S.A. EO -,05
NZADBDT01XXX ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
SE0019354358 MINDARK PE AB NAM.SK 0,05
TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10
TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1
US00808Y6041 AETHL.MED. OCT.25 DL-,001
US00832E1038 AFFINITY BANCSHS DL-,01
US694308KXXX PACIFIC GAS+ 22/27
US912797RXXX USA 25/26 ZO
USN01007AXXX AES ESPANA 21/28 REG
XS2355604XXX NOMAD FOODS 21/28 REGS
XS2511906XXX SELP FIN. 22/27
XS2996849XXX NED.FIN-MA.V.O. 25/26 MTN
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