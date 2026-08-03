Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA0813793076 Lightning Resource Corp. 03.08.2026 CA5319651XXX Lightning Resource Corp. 04.08.2026 Tausch 1:1
CA7857133069 Sable Resources Ltd. 03.08.2026 CA7857138XXX Sable Resources Ltd. 04.08.2026 Tausch 10:1
CA22758R1082 Scotia Metals Corp. 03.08.2026 CA80928K1XXX Scotia Metals Corp. 04.08.2026 Tausch 30:1
US00808Y6041 Aethlon Medical Inc. 03.08.2026 US00808Y7XXX Aethlon Medical Inc. 04.08.2026 Tausch 5:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA0813793076 Lightning Resource Corp. 03.08.2026 CA5319651XXX Lightning Resource Corp. 04.08.2026 Tausch 1:1
CA7857133069 Sable Resources Ltd. 03.08.2026 CA7857138XXX Sable Resources Ltd. 04.08.2026 Tausch 10:1
CA22758R1082 Scotia Metals Corp. 03.08.2026 CA80928K1XXX Scotia Metals Corp. 04.08.2026 Tausch 30:1
US00808Y6041 Aethlon Medical Inc. 03.08.2026 US00808Y7XXX Aethlon Medical Inc. 04.08.2026 Tausch 5:1
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