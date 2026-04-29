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WKN: A283KL | ISIN: AT0000A2JSQ5 | Ticker-Symbol:
Tradegate
28.04.26 | 16:16
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Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
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PIERER INDUSTRIE AG Chart 1 Jahr
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PIERER INDUSTRIE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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96,0097,0017:30
Dow Jones News
29.04.2026 17:57 Uhr
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PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Pierer Industrie AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Wels (pta000/29.04.2026/17:22 UTC+2) - Pierer Industrie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.piererindustrie.at/unternehmen/berichte Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Kurzbeschreibung: Pierer Industrie AG - Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Pierer Industrie AG 
           Edisonstraße 1 
           4600 Wels 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Melinda Busáné Bellér / Investor Relations 
E-Mail:        industrie@pierer.com 
Website:       www.piererindustrie.at 
ISIN(s):       AT0000A2JSQ5 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777476120632 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 11:22 ET (15:22 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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