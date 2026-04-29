DJ PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Pierer Industrie AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wels (pta000/29.04.2026/17:22 UTC+2) - Pierer Industrie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.piererindustrie.at/unternehmen/berichte Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Kurzbeschreibung: Pierer Industrie AG - Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025
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Aussender: Pierer Industrie AG Edisonstraße 1 4600 Wels Österreich Ansprechpartner: Mag. Melinda Busáné Bellér / Investor Relations E-Mail: industrie@pierer.com Website: www.piererindustrie.at ISIN(s): AT0000A2JSQ5 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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(END) Dow Jones Newswires
April 29, 2026 11:22 ET (15:22 GMT)