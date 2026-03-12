DJ PTA-Adhoc: Pierer Industrie AG: Vorzeitige Tilgung der Anleihen und Schuldscheindarlehen im 2. Halbjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Pierer Industrie AG: Vorzeitige Tilgung der Anleihen und Schuldscheindarlehen im 2. Halbjahr 2026

Wels (pta000/12.03.2026/11:20 UTC+1)

Der im Restrukturierungsverfahren (ReO) der Pierer Industrie AG bestätigte Zahlungsplan sieht vor, dass die aushaftenden Anleihen und Schuldscheindarlehen bis 31.12.2026 bzw. 31.12.2027 getilgt werden.

Die Pierer Industrie AG beabsichtigt nun, die oben genannten Anleihen und Schuldscheindarlehen zur Gänze vorzeitig im 2. Halbjahr 2026 zu tilgen.

