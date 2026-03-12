Anzeige
PTA-Adhoc: Pierer Industrie AG: Vorzeitige Tilgung der Anleihen und Schuldscheindarlehen im 2. Halbjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Pierer Industrie AG: Vorzeitige Tilgung der Anleihen und Schuldscheindarlehen im 2. Halbjahr 2026

Wels (pta000/12.03.2026/11:20 UTC+1)

Der im Restrukturierungsverfahren (ReO) der Pierer Industrie AG bestätigte Zahlungsplan sieht vor, dass die aushaftenden Anleihen und Schuldscheindarlehen bis 31.12.2026 bzw. 31.12.2027 getilgt werden.

Die Pierer Industrie AG beabsichtigt nun, die oben genannten Anleihen und Schuldscheindarlehen zur Gänze vorzeitig im 2. Halbjahr 2026 zu tilgen.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER INDUSTRIE AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Pierer Industrie AG 
           Edisonstraße 1 
           4600 Wels 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Melinda Busáné Bellér, Investor Relations & Mag. Elisabeth Gritzner, Konzernkommunikation 
E-Mail:        info@piererindustrie.at 
Website:       www.piererindustrie.at 
ISIN(s):       AT0000A2JSQ5 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773310800891 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 06:20 ET (10:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
