PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Wels (pta000/30.09.2025/15:36 UTC+2) - Pierer Industrie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.piererindustrie.at/unternehmen/berichte Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Kurzbeschreibung: Halbjahresfinanzbericht 2025 - Pierer Industrie AG
Aussender: Pierer Industrie AG Edisonstraße 1 4600 Wels Österreich Ansprechpartner: Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné-Bellér E-Mail: info@piererindustrie.at Website: www.piererindustrie.at ISIN(s): AT0000A2JSQ5 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
