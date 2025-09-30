Anzeige
Mehr »
Dienstag, 30.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Geheimnis der Wall Street: Diese Kupferaktie wird bewertet wie ein Nobody - hat aber das Zeug zum Giganten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A283KL | ISIN: AT0000A2JSQ5 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
29.09.25 | 09:07
85,00 
0,00 % 0,00
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
PIERER INDUSTRIE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PIERER INDUSTRIE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
82,0091,0016:32
85,0088,5009:07
Dow Jones News
30.09.2025 16:09 Uhr
123 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

DJ PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Wels (pta000/30.09.2025/15:36 UTC+2) - Pierer Industrie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.piererindustrie.at/unternehmen/berichte Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Kurzbeschreibung: Halbjahresfinanzbericht 2025 - Pierer Industrie AG

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Pierer Industrie AG 
           Edisonstraße 1 
           4600 Wels 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné-Bellér 
E-Mail:        info@piererindustrie.at 
Website:       www.piererindustrie.at 
ISIN(s):       AT0000A2JSQ5 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759239360243 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 09:36 ET (13:36 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.