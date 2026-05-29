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WKN: A283KL | ISIN: AT0000A2JSQ5 | Ticker-Symbol:
Stuttgart
29.05.26 | 14:02
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Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
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PIERER INDUSTRIE AG Chart 1 Jahr
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PIERER INDUSTRIE AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
29.05.2026 12:57 Uhr
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(1)

PTA-Adhoc: Pierer Industrie AG: Vorzeitige Rückzahlung der Anleihen und Schuldscheindarlehen

DJ PTA-Adhoc: Pierer Industrie AG: Vorzeitige Rückzahlung der Anleihen und Schuldscheindarlehen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Pierer Industrie AG: Vorzeitige Rückzahlung der Anleihen und Schuldscheindarlehen

Wels (pta000/29.05.2026/12:23 UTC+2)

Der im Restrukturierungsverfahren (ReO) der Pierer Industrie AG bestätigte Zahlungsplan sieht vor, dass die aushaftenden Anleihen und Schuldscheindarlehen im Gesamtbetrag von EUR 247,5 Mio. bis 31.12.2026 bzw. 31.12.2027 getilgt werden. Wie in der Ad hoc-Mitteilung vom 12. März 2026 angekündigt, werden diese Anleihen und Schuldscheindarlehen inklusive Zinsen vorzeitig und vollständig getilgt.

Eine erste Teilrückführung in Höhe von EUR 0,4 Mio. erfolgte bereits in der ersten Mai Hälfte 2026. Die weiteren Rückzahlungen werden in folgenden Schritten geplant:

• 2. Juni 2026: Tilgung eines Nennbetrages in Höhe von EUR 100 Mio. • Letzte Juni Woche 2026: Tilgung eines weiteren Nennbetrages in Höhe von EUR 132 Mio., • Q3/2026: Tilgung des Restbetrages im Nennwert von EUR 15,1 Mio.

Mit diesen Teilzahlungen wird der gesamte Nennbetrag der Anleihen und Schuldscheindarlehen, welche im ReO-Verfahren geregelt wurden, vollständig getilgt. Die Teilbeträge werden jeweils aliquot auf die beiden Anleihen und Schuldscheindarlehen aufgeteilt.

Die Begleichung der angefallenen Zinsen erfolgt im Rahmen der letzten Teilzahlung.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER INDUSTRIE AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

(Ende)

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Aussender:      Pierer Industrie AG 
           Edisonstraße 1 
           4600 Wels 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Melinda Busáné Bellér, Investor Relations & Mag. Elisabeth Gritzner, Konzernkommunikation 
E-Mail:        industrie@pierer.com 
Website:       www.piererindustrie.at 
ISIN(s):       AT0000A2JSQ5 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780050180521 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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May 29, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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