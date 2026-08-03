DJ PTA-Adhoc: Pierer Industrie AG: Vorzeitige Tilgung der 100-Millionen-Euro Pierer Industrie Anleihe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Pierer Industrie AG: Vorzeitige Tilgung der 100-Millionen-Euro Pierer Industrie Anleihe

Wels (pta000/03.08.2026/12:00 UTC+2)

Am heutigen 3. August 2026 stellte die Pierer Industrie AG vorzeitig sämtliche Beträge zur vollständigen Tilgung der im Amtlichen Handel der Wiener Börse notierte Anleihe der Pierer Industrie AG (AT0000A2JXXX) zur Verfügung. Die Abwicklung der Tilgung erfolgt zeitnah durch die bestellte Zahlstelle. Im Zuge der vollständigen Rückführung der Anleihe endet auch die Notierung der Anleihe an der Wiener Börse.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER INDUSTRIE AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

(Ende)

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Aussender: Pierer Industrie AG Edisonstraße 1 4600 Wels Österreich Ansprechpartner: Mag. Melinda Busáné Bellér / Investor Relations & Mag. Elisabeth Gritzner, Konzernkommunikation E-Mail: industrie@pierer.com Website: www.piererindustrie.at ISIN(s): AT0000A2JXXX (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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August 03, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)