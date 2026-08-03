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WKN: A283KL | ISIN: AT0000A2JSQ5 | Ticker-Symbol:
Stuttgart
03.08.26 | 12:00
98,86 
-2,02 % -2,04
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
PIERER INDUSTRIE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PIERER INDUSTRIE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
96,00102,0012:58
98,86102,5012:50
Dow Jones News
03.08.2026 12:33 Uhr
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PTA-Adhoc: Pierer Industrie AG: Vorzeitige Tilgung der 100-Millionen-Euro Pierer Industrie Anleihe

DJ PTA-Adhoc: Pierer Industrie AG: Vorzeitige Tilgung der 100-Millionen-Euro Pierer Industrie Anleihe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Pierer Industrie AG: Vorzeitige Tilgung der 100-Millionen-Euro Pierer Industrie Anleihe

Wels (pta000/03.08.2026/12:00 UTC+2)

Am heutigen 3. August 2026 stellte die Pierer Industrie AG vorzeitig sämtliche Beträge zur vollständigen Tilgung der im Amtlichen Handel der Wiener Börse notierte Anleihe der Pierer Industrie AG (AT0000A2JXXX) zur Verfügung. Die Abwicklung der Tilgung erfolgt zeitnah durch die bestellte Zahlstelle. Im Zuge der vollständigen Rückführung der Anleihe endet auch die Notierung der Anleihe an der Wiener Börse.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER INDUSTRIE AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

(Ende)

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Aussender:      Pierer Industrie AG 
           Edisonstraße 1 
           4600 Wels 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Melinda Busáné Bellér / Investor Relations & Mag. Elisabeth Gritzner, Konzernkommunikation 
E-Mail:        industrie@pierer.com 
Website:       www.piererindustrie.at 
ISIN(s):       AT0000A2JXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785751200428 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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