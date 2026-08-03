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WKN: A283KL | ISIN: AT0000A2JSQ5 | Ticker-Symbol:
Stuttgart
03.08.26 | 13:00
98,86 
-2,02 % -2,04
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
PIERER INDUSTRIE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PIERER INDUSTRIE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
96,00102,0014:17
96,15102,5013:54
Dow Jones News
03.08.2026 12:39 Uhr
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(1)

PTA-News: Pierer Industrie AG: Erfolgreicher Abschluss der vorzeitigen Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen iHv EUR 247,5 Mio zzgl Zinsen

DJ PTA-News: Pierer Industrie AG: Erfolgreicher Abschluss der vorzeitigen Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen iHv EUR 247,5 Mio zzgl Zinsen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Pierer Industrie AG: Erfolgreicher Abschluss der vorzeitigen Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen iHv EUR 247,5 Mio zzgl Zinsen

Wels (pta000/03.08.2026/12:05 UTC+2)

Wie zuletzt mit Ad hoc-Mitteilung vom 29. Mai 2026 angekündigt, erfolgt die vollständige Rückzahlung der im Restrukturierungsverfahren (ReO) geregelten aushaftenden Anleihen und Schuldscheindarlehen im Gesamtbetrag von EUR 247,5 Mio vorzeitig. Der im Restrukturierungsverfahren genehmigte Zahlungsplan sah diese Rückführung in zwei Tranchen ursprünglich erst am 31.12.2026 bzw. am 31.12.2027 vor.

Nach bereits erfolgter Tilgung in Höhe von EUR 232,4 Mio bezahlte die Pierer Industrie AG am 3. August 2026 den letzten noch offenen Teilbetrag in Höhe von EUR 15,1 Mio. Gemeinsam mit diesem Betrag wurden auch die für die letzte Periode offenen Zinsen in Höhe von rund EUR 2 Mio beglichen. Die Auszahlung der entsprechenden Beträge an die Gläubiger wird über die jeweiligen Zahlstellen zeitnah abgewickelt.

Damit ist es der Pierer Industrie AG gelungen, sämtliche im ReO-Verfahren geregelten Forderungen zuzüglich der laufenden Zinsen deutlich vor der ursprünglich vereinbarten Fälligkeit zu bezahlen.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER INDUSTRIE AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Pierer Industrie AG 
           Edisonstraße 1 
           4600 Wels 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Melinda Busáné Bellér / Investor Relations & & Mag. Elisabeth Gritzner, 
           Konzernkommunikation 
E-Mail:        industrie@pierer.com 
Website:       www.piererindustrie.at 
ISIN(s):       AT0000A2JXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785751500380 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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