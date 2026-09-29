Bank Cler AG
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Gut geplant und trotzdem grosszügig: Die Menschen in der Schweiz gehen ihre Ferien finanziell durchaus bewusst an. Viele sparen im Voraus, setzen sich ein Budget und vergleichen Preise. Gleichzeitig gönnen sich 62% in den Ferien mehr als im Alltag und 44% der Reisenden mit Ferienbudget überschreiten den gesetzten Rahmen häufig. Dennoch hat über die Hälfte auch bei ungeplanten Mehrausgaben weiterhin das Gefühl, die eigenen Finanzen im Griff zu haben. Eine repräsentative Studie der Bank Cler für das Jahr 2026 zeigt, wie die Deutsch- und Westschweizer Bevölkerung ihre Ferien finanziert, wofür sie Geld ausgibt und welche Rolle das Ferienbudget dabei spielt.
94% der Schweizerinnen und Schweizer machen Ferien
Ferien sind auch eine Frage des finanziellen Spielraums
Westschweizer machen länger Ferien und geben mehr aus
Für Ferien wird gezielt gespart
Die klare Mehrheit (62%) gönnt sich in den Ferien mehr als im Alltag. Interessanterweise gilt das für junge Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren (68%) signifikant stärker als für Menschen ab 60 Jahren (55%).
Über 50-Jährige halten ihr Budget häufiger ein
Von den Personen, die sich ein Ferienbudget setzen, halten es 47% genau ein, weitere 9% haben sogar noch etwas übrig. 44% überschreiten ihr vorgesehenes Budget. Bei den 18- bis 29-Jährigen überziehen 50% ihr Budget, bei den 40- bis 49-Jährigen sind es 52%, ab 50 Jahren sind es nur noch 36%.
Wird das Budget überschritten, sind es vor allem Ausgaben vor Ort, die höher ausfallen als erwartet. An erster Stelle steht die Verpflegung: 61% der Personen mit Budgetüberschreitungen oder ungeplanten Ausgaben nennen Essen und Trinken als Kostenfaktor. Dahinter folgen Shopping und Souvenirs mit 48% sowie Ausflüge, Eintrittsgelder und Events mit 47%.
Entspannter Umgang mit ungeplanten Ausgaben
Dass ein überschrittenes Ferienbudget nicht automatisch mit dem Gefühl einhergeht, die Kontrolle über die eigenen Ausgaben zu verlieren, ist für Samuel Meyer, CEO der Bank Cler, ein interessantes Ergebnis der Studie. Für ihn zeigt sich darin, welche Rolle finanzielle Klarheit auch im Alltag spielt: «Finanzielle Klarheit heisst, den eigenen finanziellen Spielraum zu kennen und selbstbestimmt damit umzugehen. Wer weiss, was finanziell möglich ist, kann sich auch bewusst etwas gönnen. Und dies mit einem guten Gefühl.»
Die Studie zeichnet damit das Bild einer Ferienkultur, in der Kostenbewusstsein und Lebensqualität ganz selbstverständlich nebeneinander Platz haben.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bank Cler AG
|Aeschenplatz 3
|4002 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.cler.ch
|ISIN:
|CH0373476XXX, CH0419041XXX, CH0563348XXX
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2406662
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2406662 29.09.2026 CET/CEST