von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Meyer, die Bank Cler hat den Geschäftserfolg im ersten Halbjahr um 21,4 Prozent auf 54 Millionen Franken gesteigert, der Halbjahresgewinn nahm um 5 Prozent zu. Was waren die entscheidenden Treiber des Ergebnisses? Samuel Meyer: Unser Wachstum ist breit abgestützt, was sehr erfreulich ist. Wir sind im Hypothekar-, Einlage- und Anlagegeschäft gewachsen und haben gleichzeitig die Kosten stabil gehalten. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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