Die Renk-Aktie ist auf 39,62 € gefallen und hat eine zentrale Unterstützungszone unterschritten. Während der Kurs weiter tiefere Tiefs markiert, drehen RSI und MACD bereits nach oben und bilden bullische Divergenzen aus. Gleichzeitig könnte die laufende Welle 4 kurz vor ihrem Abschluss stehen. Reicht diese Konstellation für eine nachhaltige Trendwende beim Rüstungstitel? Chartanalyse zur Renk-Aktie Seit dem Rekordhoch bei rund 90,00 € befindet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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