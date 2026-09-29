London - Die italienische Grossbank Unicredit macht bei ihrer angestrebten Übernahme der deutschen Commerzbank laut einem Pressebericht Tempo. Unicredit-Chef Andrea Orcel wolle alle zehn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner austauschen und die Vorstandschefin Bettina Orlopp absetzen, berichtete die «Financial Times» («FT») am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das wolle er über eine ausserordentliche Hauptversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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