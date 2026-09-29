Mutares setzt seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit fort und baut das Segment Energy & Technology mit einer traditionsreichen deutschen Industriegesellschaft aus. Die Beteiligungsgesellschaft übernimmt die Steinmüller Engineering GmbH von der japanischen IHI Corporation. Das Closing ist vorbehaltlich der üblichen Bedingungen für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Mit einer Gesamtleistung von nahezu 100 Millionen Euro, rund 170 Mitarbeitern und mehr als 150 Jahren Unternehmensgeschichte bringt Steinmüller bereits eine beachtliche Größenordnung mit. Noch interessanter ist jedoch die strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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