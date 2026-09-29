Enercity investiert in die Flexibilität. Das Unternehmen baut seine Batteriespeicher-Infrastruktur im Raum Hannover aus. Energieversorger Enercity baut seine Aktivitäten mit Batteriespeichern aus und errichtet neue Anlagen an zwei Standorten im Raum Hannover. Wie das Unternehmen mitteilte, entsteht zum einen im Stadtteil Misburg ein Stand-Alone-Speicher. Zum anderen werde der Energiepark Lehrte-Ahlten expandieren: von 40 Megawatt (MW) Leistung und einer Kapazität von 80 Megawattstunden (MWh) auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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