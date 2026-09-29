DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2026/27

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2026/27

Berlin (pta000/29.09.2026/13:57 UTC+2)

Berlin, 29. September 2026 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, (BSS, ISIN DE000A0NK3W4) hat heute der vom Vorstand vorgelegten Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2026/27 zugestimmt. Für das kommende Geschäftsjahr 2026/27 erwartet der Vorstand der Beta Systems Software AG auf Basis der aktuellen Planungen und Konzernstruktur einen Konzernumsatz zwischen EUR 90 Mio. und EUR 97 Mio. (Geschäftsjahr 2024/25: EUR 82,3 Mio.). Das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA; Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird voraussichtlich zwischen EUR 18 Mio. und EUR 24 Mio. (Geschäftsjahr 2024/25: EUR 13,3 Mio.) sowie das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen EUR 13,5 Mio. und EUR 19,5 Mio. (Geschäftsjahr 2024/25: EUR 8,0 Mio. vor Bewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten) liegen.

Die Umsatzerlöse und operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT werden damit im kommenden Geschäftsjahr 2026/27 gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr 2025/26 voraussichtlich leicht ansteigen. Auf Basis interner Planungsrechnungen ist davon auszugehen, dass die Umsatzerlöse und Ergebnisgrößen im Geschäftsjahr 2027/28 zyklusbedingt vorübergehend niedriger ausfallen werden. Hintergrund ist das in diesem Geschäftsjahr geringere Volumen der zur Verlängerung anstehenden Bestandskundenverträge. Für die darauffolgenden Geschäftsjahre wird auf Basis der internen Planungsrechnungen wieder mit einer Fortsetzung des Wachstumstrends der vergangenen Jahre gerechnet. Die mehrjährigen Planungsrechnungen haben ausschließlich indikativen Charakter. Aufgrund des langen Planungshorizonts unterliegen sie naturgemäß erheblichen Unsicherheiten und können durch derzeit nicht absehbare Entwicklungen und Effekte sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 hält der Vorstand der Beta Systems Software AG an der bislang veröffentlichten Prognose fest, wonach ein Konzernumsatz zwischen EUR 90 Mio. und EUR 100 Mio., ein Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 17 Mio. und EUR 23 Mio. und ein Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen EUR 12,5 Mio. und EUR 18,5 Mio. erwartet wird. Auf Basis aktueller Erkenntnisse geht der Vorstand dabei davon aus, dass die Umsatzerlöse und operativen Ergebnisgrößen (EBITDA, EBIT) im unteren Bereich der genannten Bandbreiten liegen werden. Wesentliche Ergebniseffekte aus der Neubewertung der bestehenden Kaufpreisverbindlichkeiten werden zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erwartet.

(Ende)

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September 29, 2026 07:57 ET (11:57 GMT)