DJ PTA-DD: Beta Systems Software AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Beta Systems Software AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Berlin (pta000/29.07.2026/10:59 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Armin Steiner 1. Beteiligungsgesellschaft mbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Armin Steiner Aufsichtsrat 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Beta Systems Software AG b) LEI 529900ENOE342DU53X12 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A0NK3W4 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 21,50 EUR 3.815.175,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 21,50 EUR 3.815.175,00 EUR e) Datum des Geschäfts 28.07.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
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Aussender: Beta Systems Software AG Ernst-Reuter-Platz 6 10587 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Gerald Schmedding Tel.: +49 30 726 118 0 E-Mail: ir@betasystems.com Website: www.betasystems.com ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1785315540274 ]
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July 29, 2026 04:59 ET (08:59 GMT)