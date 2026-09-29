Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power-Lösungen und Plattform-Firmware, gab heute seine Teilnahme am OCP Global Summit 2026 bekannt. Auf der Veranstaltung werden Lattice und AMI, ein Unternehmen von Lattice, demonstrieren, wie eine offene Steuerungsebene Unternehmen dabei unterstützen kann, eine sichere, skalierbare und verwaltbare KI-Infrastruktur vom Chip bis zum Rack aufzubauen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Lattice Keynote-Vorträge und technische Präsentationen halten, offene Management- und Steuerungslösungen vorstellen sowie interaktive Vorführungen veranstalten, bei denen sichere Plattform-Firmware, die Verwaltbarkeit der Infrastruktur, KI-gestütztes Rack-Management, quantenresistente Sicherheit, Konnektivität und modulare Rack-Scale-Architekturen im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam werden die Technologien von Lattice und AMI umfassend präsentiert und veranschaulichen, wie Unternehmen eine offene, interoperable Infrastruktur aufbauen können, die den wachsenden Anforderungen von KI-Rechenzentren gerecht wird.

Wer: Lattice Semiconductor und AMI, ein Unternehmen der Lattice-Gruppe

Was Wann: Grundsatzrede Präsentation "The Open Control Plane: From AI Racks to Autonomous Infrastructure" 13. Oktober, 09:58 Uhr In der Keynote, die von Ford Tamer, CEO von Lattice Semiconductor, und Sanjoy Maity, SVP und Leiter des Geschäftsbereichs AMI, einem Unternehmen der Lattice-Gruppe, gehalten wird, wird erörtert, wie offene Technologien und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche ein gemeinsames Verwaltungs- und Steuerungsmodell für KI und Recheninfrastruktur ermöglichen können.



Technische Präsentationen 12. bis 15. Oktober



Datum Uhrzeit (PDT) Titel der Session 12. Oktober 12:50 Uhr Forging an Open Control Plane for the AI Era 15:20 Uhr The AMI Vision for Open: Building an Open Control Plane for the AI Data Center Era presented by AMI 13. Oktober 13:00 Uhr MHS: Modular Plug-and-Play Workstream Overview 13:25 Uhr MHS: Onward Towards Industry Adoption Demonstrating Modular Plug-and-Play Tools and PoC Work 15:45 Uhr A Unified Power Management Solution for AI and Legacy Data Centers 14. Oktober 13:40 Uhr Evolving the Infrastructure Stack 15. Oktober 13:05 Uhr Advancing Flash-less Boot in OCP Systems: A Streaming Firmware Architecture for Secure and Scalable Infrastructure 13:25 Uhr From Code to Data: Advancing the Unified Platform Configuration Interface 14:45 Uhr Memory Safe Security Across Firmware Stack 15:20 Uhr Trusted AI-ready Open Firmware

Demo-Präsentation 13. bis 15. Oktober, Stand A53 A54 Technische Vorführungen von Lattice und AMI, bei denen die Ausfallsicherheit der Plattform-Firmware, Flash-freie Boot-Architekturen, Management und Telemetrie auf Rack-Ebene, quantenresistente Sicherheit, KI-gestützte Sensoraggregation sowie Technologien für das Management offener Infrastrukturen vorgestellt werden.



Wo: Stand A53 A54, OCP Global Summit 2026, San Jose Convention Center, San Jose, Kalifornien

Unterstützende Ressourcen

Erfahren Sie mehr über die Teilnahme von Lattice und AMI am OCP Global Summit 2026, einschließlich Keynote-Vorträgen und Fachvorträgen, vorgestellten Demonstrationen sowie Gelegenheiten zum Austausch, auf der OCP-Veranstaltungswebseite.

Weitere Informationen zur Konferenz sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://www.opencompute.org/summit/global-summit

Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter https://www.latticesemi.com/

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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