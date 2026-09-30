Die Fresenius-Aktie verlor am Dienstag zeitweise mehr als -6% und beendete den Handel bei 44,20 € mit einem Minus von knapp -5%. Damit wurden innerhalb weniger Stunden rund 1,3 Milliarden € Börsenwert vernichtet. Auslöser ist ein Warnschreiben der US-Arzneimittelbehörde FDA an Fresenius Kabi. Der Kurssturz wirkt auf den ersten Blick heftig - die festgestellten Mängel gehen jedoch deutlich über kleinere Dokumentationsfehler hinaus. Verunreinigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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