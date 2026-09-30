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WKN: 853657 | ISIN: JP3914400001 | Ticker-Symbol: MUR1
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30.09.26 | 14:09
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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