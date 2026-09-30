Neue Serie reduziert Montageplatzbedarf um rund 64 und unterstützt leistungsstarke Smartphones und Wearables

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) hat mit der Serienproduktion der LLD-Serie begonnen, der weltweit kleinsten* Drei-Terminal-Low-ESL (Ersatz-Serieninduktivität) Mehrschichtkeramikkondensatoren (MLCC). Mit einer Größe von nur 0201 Zoll (0,6 x 0,3 mm) reduzieren die neuen Produkte den Montageflächenbedarf um rund 64 Prozent im Vergleich zu dem bisher kleinsten Modell von Murata mit 0402 Zoll (1,0 x 0,5 mm), was in Kompaktgeräten wie Smartphones und Wearables wertvollen Leiterplattenplatz spart.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Three-Terminal Low-ESL MLCCs

Da Smartphones und Wearables zunehmend leistungsstarke integrierte Schaltungen (ICs) beinhalten, stellt die Aufrechterhaltung einer stabilen Stromversorgung eine immer größere Herausforderung dar. Hochgeschwindigkeitsbetrieb verursacht rasche Änderungen des Energiebedarfs, was Schwankungen der Spannung verursachen kann, die dem IC zugeführt wird. Für eine zuverlässige Leistung ist es jedoch sehr wichtig, diese Instabilität auf das Minimum zu begrenzen. Drei-Terminal-Kondensatoren mit ihren vier, kürzeren Strompfaden bieten niedrigere ESL im Vergleich zu herkömmlichen Zwei-Terminal-Bauteilen, so dass der IC stabil mit Strom versorgt wird.

Gleichzeitig erfordern dünnere und kleinere elektronische Geräte eine effiziente Nutzung der begrenzten Leiterplattenfläche. Die Miniaturisierung von Drei-Terminal-Kondensatoren hat sich bisher jedoch schwierig gestaltet, da deren interne und externe Elektrodenstrukturen komplexer sind als bei herkömmlichen Zwei-Terminal-Bauteilen.

Murata hat diese Herausforderung durch die Optimierung des Elektrodendesigns und die Weiterentwicklung des Fertigungsprozesses bewältigt. Die daraus resultierenden 0201-Zoll-Produkte ermöglichen eine hohe Montagedichte und stabilisieren gleichzeitig die IC-nahe Stromversorgungsspannung, selbst bei hohen Frequenzen. Damit haben Designer mehr Flexibilität bei der Bauteilplatzierung und Schaltkreisgestaltung um ICs, was höhere Leistung in platzbegrenzten Elektronikgeräten unterstützt.

Es stehen zwei Modelle zur Verfügung. LLD033R60G105ME01 hat eine Kapazität von 1 µF, eine Nennspannung von 4 Vdc und einen Betriebstemperaturbereich von -55 bis +85 °C.LLD033D80E105ME01 hat eine Kapazität von 1 µF, eine Nennspannung von 2,5 Vdc und einen Betriebstemperaturbereich von -55 bis +105 °C.

Murata ist weiterhin bestrebt, kompakte, leistungsstarke MLCCs für Mobilgeräte und Wearables zu entwickeln und zur weiteren Miniaturisierung und Leistungsverbesserung elektronischer Geräte beizutragen.

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Anmerkungen:

*Forschungsstand bei Murata vom 29. September 2026.

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

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