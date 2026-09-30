Chur - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erfüllt die Anforderungen zur Teilnahme an der Erweiterten Liquiditätsfazilität der Schweizerischen Nationalbank. Damit gehört sie zu den ersten nicht-systemrelevanten Banken der Schweiz, welche die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) stellt mit der Erweiterten Liquiditätsfazilität (ELF) ein zusätzliches Instrument zur Stärkung der Liquiditätsarchitektur des Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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