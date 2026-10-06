Milliarden-Auftrag für Lockheed Martin: Doch zerschellen moderne Präzisionswaffen bald an elektronischer Kriegsführung?

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Lockheed Martin meldet einen neuen Milliardenauftrag der US Army, während Nodestream mit einem ultra-schmalbandigen Protokoll auf dieselbe Grundfrage moderner Streitkräfte antwortet: Wie bleibt Kommunikation stabil, wenn Bandbreite und Signalgüte fehlen?

Lockheed Martin Corporation (WKN: 894648 | ISIN: US5398301094) hat am 22. September 2026 einen Rahmenvertrag der US Army über ein potenzielles Gesamtvolumen von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar für die Produktion der Precision Strike Missile Increment 2 gemeldet - ein weiteres Beispiel für das anhaltend hohe Auftragsvolumen im westlichen Verteidigungssektor. Solche Systeme werfen zugleich eine technische Grundfrage auf, die über Raketen und Kampfjets hinausreicht: Wie lässt sich in modernen Konflikten überhaupt noch verlässlich kommunizieren, wenn gegnerische Kräfte gezielt versuchen, Satellitenverbindungen zu stören oder zu unterbinden?

Klassische Satellitennetze: Hohe Bandbreite, aber störanfällig

Herkömmliche Satellitenkommunikationssysteme, wie sie etwa von Viasat, Inc. (WKN: 908189 | ISIN: US92552V1008) oder Iridium Communications Inc. (WKN: A0YB48 | ISIN: US46269C1027) betrieben werden, sind auf vergleichsweise hohe Bandbreiten ausgelegt, um Video, Sprache und große Datenmengen zu übertragen. Nach eigenen Angaben von Viasat erhielt das Unternehmen im Mai 2026 gemeinsam mit dem Satellitenbetreiber SES einen Auftrag der US Space Force über insgesamt 437,6 Millionen US-Dollar für den Bau von Kommunikationssatelliten, die gezielt gegen Störung und Cyberangriffe gehärtet werden sollen - ein Beleg dafür, dass auch etablierte Satellitenbetreiber die Störanfälligkeit klassischer Breitbandverbindungen als zentrales Problem ansehen. Iridium wiederum bewirbt seinen neuen PNT-Baustein, der nach Unternehmensangaben GPS- und GNSS-abhängige Geräte vor Störung und Spoofing schützen soll.

Der gemeinsame Nenner beider Ansätze: Je mehr Bandbreite ein System benötigt, desto empfindlicher reagiert es in der Regel auf Störsignale, Paketverluste oder unterbrochene Verbindungen - Bedingungen, die in elektronischer Kriegsführung gezielt herbeigeführt werden.

Nodestream: Kommunikation bei minimaler Bandbreite

Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509), vormals Harvest Technology Group und seit dem 27. Juli 2026 unter dem ASX-Code NS1 notiert, verfolgt einen anderen technischen Ansatz. Die firmeneigene Plattform überträgt nach Unternehmensangaben Video, Sprache, Telemetrie und Daten in Echtzeit bereits ab einer Bandbreite von 8 Kilobit pro Sekunde und toleriert dabei einen Paketverlust von mehr als 40 Prozent - ein Bruchteil dessen, was klassische Satellitenverbindungen benötigen. Nach eigenen Angaben reduziert die Technologie den Bandbreitenbedarf gegenüber konventionellem Streaming um bis zu 90 Prozent und nutzt eine 384-Bit-Verschlüsselung; sie ist nach TRL-9 zertifiziert und hat nach Unternehmensangaben mehr als 500.000 Betriebsstunden im operativen Einsatz absolviert.

Das Unternehmen hat sich seit dem Amtsantritt von CEO Veronica Bainton am 1. Juni 2026 strategisch auf Verteidigungs-, Regierungs- und Betreiber kritischer Infrastruktur ausgerichtet. Im August 2026 beauftragte Nodestream nach eigenen Angaben die US-Beratungsgesellschaft Waypoint Strategic Partners LLC unter Leitung von Nate Notargiacomo, um den Markteintritt in den USA voranzutreiben und die Technologie auf konkrete Einsatzanforderungen amerikanischer Programme auszurichten.

Lockheed Martins Großauftrag zeigt, dass westliche Streitkräfte weiterhin massiv in Präzisionswaffen investieren - Systeme, deren Wirksamkeit jedoch maßgeblich von verlässlicher Kommunikation und Zieldaten abhängt. Während Viasat und Iridium mit gehärteten Breitbandlösungen beziehungsweise Anti-Jamming-Bausteinen auf dasselbe Grundproblem reagieren, verfolgt Nodestream mit seinem Fokus auf minimale Bandbreitenanforderungen eine Nischenstrategie innerhalb desselben Marktes.

Quellen:

https://www.finanztrends.de/news/lockheed-martin-aktie-army-sichert-precision-strike-auftrag/

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/corporate-news/die-lockheed-martin-aktie-erhaelt-einen-1-2-milliarden-dollar-auftrag/70155427

https://spacenews.com/space-force-awards-viasat-ses-437-million-for-military-satellite-network/

https://www.prnewswire.com/news-releases/iridium-announces-second-quarter-2026-results-302831462.html

https://kalkine.com.au/news/technology/nodestream-asxns1-hits-the-asxcould-mission-critical-communications-become-its-breakout-global-story

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69309930-nodestream-vor-dem-sprung-in-die-usa-neue-partnerschaft-soll-us-verteidigungsmarkt-erschliessen-176.htm

https://investors.nodestream.tech/



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Nodestream Ltd

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Enthaltene Werte: US5398301094,US92552V1008,US46269C1027,AU0000481509,AU0000082XXX