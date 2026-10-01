Die starke Entwicklung des gewerblichen Solarmarktes in Tschechien und das Vertrauen der Installateure in die Solarhardware bilden die Grundlage für die Präsentation der Tigo GO Optimized ESS auf dem Smart Energy Forum 2026 in Prag.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Tigo GO Optimized Energy Storage Solution (ESS) auf dem Smart Energy Forum (SEF) 2026 in Prag vorstellen wird, und baut damit auf der starken Akzeptanz der Tigo-Technologie auf dem tschechischen Solarmarkt für Gewerbe und Industrie (C&I) auf. Seit 2024 haben tschechische Installateure Tigo-Produkte in C&I-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 80 MW eingesetzt und damit eine solide Grundlage für Tigo geschaffen, sein Angebot an Solar-plus-Speicher-Lösungen für Privathaushalte auszuweiten. In Privathaushalten, kleinen gewerblichen Anlagen sowie größeren C&I-Anwendungen haben Installateure in Tschechien seit 2024 Tigo-Systeme mit einer Gesamtleistung von rund 276 MW installiert.

Im Mittelpunkt der Tigo-Präsentation steht das Tigo GO Optimized ESS mit der erweiterten Speicherkapazität der neuen GO-Batterie sowie der Integration von E-Mobilität und Wärmepumpen ergänzt durch ein intelligentes Systemmanagement über die Überwachungsplattform Tigo Energy Intelligence. Besucher können sich davon überzeugen, wie Tigo die Schlüsselkomponenten der privaten Energieversorgung zusammenführt, um ein flexibleres, vernetztes Energiesystem zu schaffen. Das Tigo-Team wird außerdem die neuesten Innovationen aus dem TS4 Flex MLPE-Portfolio vorstellen, darunter den neuen TS4-A, der Module mit bis zu 725 Wp unterstützt, und den TS4-X, der Module mit bis zu 800 Wp unterstützt beide mit Multi-Factor Rapid Shutdown.

"Wir installieren Tigo-Optimierer und Rapid-Shutdown-Geräte bei fast jedem Projekt, bei dem die Wechselrichtertechnologie dies zulässt, da die Flexibilität der Plattform es uns ermöglicht, jede Anlage individuell auf ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden egal, ob es sich um eine gewerbliche Dachanlage oder eine Privatanlage handelt", sagte Lukas Nekvapil, CEO von LUNEK, s.r.o. "Ebenso wichtig ist der Zugang zu Überwachungsfunktionen, technischen Ressourcen und zuverlässigem Support, die uns helfen, diese Systeme langfristig zu verwalten. Diese Kombination gibt uns das Vertrauen, ein breiteres Spektrum an Projekten anzunehmen."

Das Tigo GO Optimized ESS vereint Tigo-EI-Wechselrichter, die modulare GO-Batterie, TS4 Flex MLPE-Produkte, das GO-EV-Ladegerät, GO Junction für die Wärmepumpenintegration und die Softwareplattform Tigo Energy Intelligence. In Europa lässt sich die GO-Batterie mit einer Kapazität von 7,3 kWh bis 47,9 kWh konfigurieren, während Tigo-EI-Wechselrichter in ein- und dreiphasigen Ausführungen erhältlich sind, um eine Vielzahl von Solar-plus-Speicher-Anwendungen für Privathaushalte zu unterstützen. Zusammen bietet das System Installateuren eine einheitliche Plattform für Solarstromerzeugung, Energiespeicherung, E-Auto-Laden, Hausheizung, Überwachung und Energiemanagement.

"Der tschechische Markt war für Tigo in den letzten Jahren ein herausragender Erfolg, und wir freuen uns darauf, unsere großartigen Installationspartner während des Smart Energy Forums in Prag zu treffen", sagte Mirko Bindi, Senior Vice President of Sales EMEA und Geschäftsführer Europe bei Tigo Energy. "Die von diesen Unternehmen realisierten gewerblichen Projekte belegen sowohl ihre technischen Fähigkeiten als auch die starke Position, die Tigo auf dem Markt aufgebaut hat. Mit dem GO Optimized ESS haben wir nun die Möglichkeit, diese Beziehungen mit einer kompletten Energielösung für Privathaushalte weiter auszubauen, die Solarenergie, Speicherung, E-Mobilität und Hausheizung in einem einzigen Tigo-Ökosystem vereint."

Das Tigo-Team steht während des gesamten Smart Energy Forums 2026 in Halle 1, Stand 30 zur Verfügung, um das GO Optimized ESS, die TS4 Flex MLPE-Produkte und die Plattform Tigo Energy Intelligence vorzustellen sowie mit Installateuren und Systemplanern über Solar-Anwendungen für Privathaushalte und gewerbliche Objekte zu diskutieren. Um einen Termin mit dem Tigo-Team auf der Messe zu vereinbaren, besuchen Sie die Tigo-Veranstaltungsseite. Eine umfassende Liste der von Tigo zertifizierten Solarinstallateure in der Tschechischen Republik finden Sie im Tigo-Installateurverzeichnis.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Energieversorger senken. Tigo kombiniert seine Flex-MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierer mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo-MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die gesetzlich vorgeschriebene Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-plus-Speicher-Anlagen im Privathaushalt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

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